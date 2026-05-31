MLB》李灝宇先發敲暴力安終結低潮！台美混血好手「費仔」迎初登場

李灝宇敲安終結低潮。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕效力老虎的台灣怪力男李灝宇今天再獲先發機會，面對白襪擔任第8棒二壘手，全場打好打滿，4打數敲出1安打，終於終結低潮。

李灝宇上次先發是台灣時間5月28日，當天面對天使4打數0安打，加上昨天代打沒能建功，近期已經連續11打數沒有安打。今天3局上首打席，李灝宇逮中白襪先發左投凱伊（Anthony Kay）的91.5英哩內角低卡特球，敲出左外野方向深遠飛球出局，這球擊球初速高達105.1英哩（約169公里），飛行距離369英呎，仰角31度。

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5局上李灝宇第2打席同樣面對凱伊，這次鎖定低角度94.4英哩伸卡球，敲出中間方向滾地安打，終結連續12打數無安打低潮，這支安打擊球初速也高達104.7英哩（168.4公里）。最後2個打席李灝宇都對決右投，最終都遭到三振。

李灝宇此役4打數1安打，吞下2次三振，賽後打擊三圍.195/.235/.299、攻擊指數0.534。老虎今天全場只靠著培瑞茲（Wenceel Pérez）陽春砲攻下1分，最終以1：7不敵白襪，吞下3連敗，22勝37敗成為美聯爐主。

另外，昨天被守護者升上大聯盟的台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），今於5局上替補上場代守左外野，迎來大聯盟本季初登場，並在6局下迎來首打席打席，被紅襪老將右投葛雷（Sonny Gray）的外角挖地瓜橫掃球三振。8局下「費仔」第2打席面對右投史雷頓（Justin Slaten），被97.3英哩高角度速球三振，最終2打數0安打吞2K。守備方面，「費仔」第9局在王康納（Conner Wong）敲安後選擇長傳本壘，但記「費仔」失誤和王康納一壘安打。

李灝宇敲安終結低潮。（路透）

李灝宇。（路透）

李灝宇與開轟的培瑞茲。（美聯社）

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