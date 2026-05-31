MLB》終結207打數全壘打荒！106億球星夯本季首轟 仍寫不名譽紀錄

小塔提斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕教士球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）本季陷入全壘打荒，直到今天對上國民之戰，終於敲出本季首轟，但仍寫下歷史尷尬紀錄。

小塔提斯在2021年與教士簽下14年3.4億美元（約新台幣106億）合約，在今天賽前，小塔提斯生涯2808個打數累積152轟，平均每18.5個打數就能敲1轟；然而本季小塔提斯全壘打完全消失，開季前55戰都未能炸裂，創下單季曾40轟的球員中，開季第2長的全壘打荒，僅次1972年的雅澤姆斯基（Carl Yastrzemski）。

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但小塔提斯近期其實已經逐漸找回手感，近7場比賽打擊率高達0.480。今天面對全聯盟最會失分的國民，小塔提斯終於把握機會，於5局上鎖定葛瑞芬（Foster Griffin）的90.9英哩速球，夯出左外野方向暴力陽春砲，終結207打數全壘打荒，擊球初速高達114英哩，飛行距離達451英呎創下2021年以來最遠。

Nando is on the board!



Fernando Tatis Jr. CRUSHES one 451 feet pic.twitter.com/aEcYZ3ODlO — MLB （@MLB） May 30, 2026

教士此役雖然敲出3轟，包含柏格茲（Xander Bogaerts）、馬查多（Manny Machado）與小塔提斯都敲出全壘打，但3轟都是陽春砲，全場僅攻下4分；而國民則是在7局下火力爆發，單局狂灌6分奠定勝基，最終教士以4：9落敗。

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