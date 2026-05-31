MLB》佐佐木朗希100英哩超狂火球不見了！道奇主帥卻認為並非壞事

佐佐木朗希。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本火球男佐佐木朗希今天將在主場先發迎戰費城人，挑戰本季第4勝，總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽前受訪談到朗希近期的表現，認為他這幾週明顯變得更加沉穩。

佐佐木朗希本季先發9場，戰績3勝3敗、防禦率4.93。上一戰碰上釀酒人，朗希主投5局被敲4安，投出2次觸身球、4次三振，失3分，最終拿下勝投。羅伯斯認為，朗希近期已經穩定許多，最大的進步在於指叉球的運用與球速的提升。

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對於朗希直球的表現，羅伯斯也給予高度評價，「他的速球確實變得更好了。我認為指叉球也幫助了速球發揮效果，因此他現在更有信心使用速球進攻打者。」然而過去能輕鬆飆100英哩火球的朗希，本季卻還未達標過，但羅伯斯認為，直球球速並非最重要指標。

「重點不是球速，而是速球的品質以及控球能力。雖然他今年還沒投到100英哩，但速球比過去更有控制力。能把97英哩速球投到想要的位置，遠比100英哩卻投不進好球帶還要有價值，我對他現在的狀態感到很滿意。」羅伯斯說道。

對於未來是否能再看到朗希飆破100英哩，羅伯斯給出肯定回覆：「如果他想，我相信他辦得到。但那樣他未必能把球投到理想的位置。如果他現在只剩94、95英哩，那是另一回事，但他目前能穩定催到97、98英哩，所以我認為他現在狀態極佳。」

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