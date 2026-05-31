MLB》道奇是否對24歲的佐佐木朗希期望過高？主帥羅伯斯有話老實說

佐佐木朗希。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本火球男佐佐木朗希今天先發迎戰費城人，也將是他本季面對到最強的先發打線。對此總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽前也喊話，希望朗希能毫不畏懼、正面對決。

佐佐木朗希今年從春訓開始，狀態就不慎理想。不過開季至今，朗希表現越來越穩定，近4場先發都將失分控制在3分以內。不過今天面對實力堅強的費城人，羅伯斯表示：「對方陣中有很多非常有天賦的打者，我希望他不要逃避這項挑戰，而是勇敢面對，我認為這會是一個很好的測試。」

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被問及是否應該將年僅24歲的佐佐木朗希，視為仍在成長階段的年輕投手，羅伯斯表達認同：「當然，他擁有很高的天賦，而球隊簽下他時，外界也對他抱有極大的期待。但他在職業生涯中累積的投球局數其實還不算多，而且年紀也還很輕。」

羅伯斯進一步坦言，道奇或許打從簽下朗希那刻，就對他的要求過高：「或許我們在太早的階段，就給予他太多期望了。」不過他也強調，佐佐木朗希本人一定不會接受這種說法：「我想他不會同意這看法，身為一名運動員，這其實是件好事。」

佐佐木朗希本季先發9場，投45.2局飆43次三振，投出18次四壞保送與4次觸身球，被敲47安包含9轟，失掉25分責失分，防禦率4.93，每局被上壘率1.42，被打擊率0.263，獨立防禦率（FIP）5.19，ERA+81。

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