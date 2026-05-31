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MiLB》台灣火球男潘文輝7局飆7K防禦率仍是0！林盛恩5局飆5K奪勝

2026/05/31 10:42

潘文輝、林盛恩。（資料照，取自X）潘文輝、林盛恩。（資料照，取自X）

〔體育中心／綜合報導〕效力費城人1A的台灣火球男潘文輝，今天面對金鶯1A後援1局無失分，本季1A防禦率還是0；紅人1A林盛恩對洋基1A先發5局0責失，飆出5次三振，收下本季第4勝。

潘文輝今天在9局上登板後援，首打席與打者纏鬥7球後飆出三振，隨後製造中外野平飛球出局，最後再用4球凍結打者飆K，上演3上3下，可惜最終所屬球隊1：3輸球。潘文輝今天後援1局用15球有11顆好球，飆出2次三振，本季在1A投7局飆7K，防禦率仍是完美的0.00。

林盛恩今天先發對洋基1A，首局化解1出局滿壘危機，2、3兩局僅投出1次保送，4局上面臨此役最大危機，被敲2支安打面臨2出局一二壘有人局面，接著隊友又發生暴傳失誤，讓林盛恩丟掉2分非自責分，所幸林盛恩未受影響再飆三振，5局上續投也力保不失，最終主投5局被敲5安飆5K，另有2次保送，最終球隊4：2獲勝，林盛恩收下本季第4勝。

運動家高A沙子宸，今天面對老虎高A先發6局被敲9支安打，失掉6分都是自責分，送出5次三振與1次保送，無關勝負，賽後防禦率7.83。紅襪3A鄭宗哲今面對洋基3A，4打數2安打包含1支二壘安打，吞下1K，另有1次盜壘失敗，賽後打擊率0.234。

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