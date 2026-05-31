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MLB》道奇224轟重砲缺陣時間曝光！坦言不想躺那麼久：但很不幸...

2026/05/31 10:14

赫南德茲。（資料照，法新社）赫南德茲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕生涯224轟的道奇2屆明星重砲「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernández）日前因跑壘受傷進入傷兵名單，根據《橙縣紀事報》報導，赫南德茲預計將缺席1個月，不過他坦言，不希望缺席這麼久的時間。

赫南德茲曾在去年幾乎同個時間點遭遇腹股溝肌肉拉傷，當時他只休息2週就重返賽場，結果導致球季後半段，一直沒有恢復到完全健康的狀態，同時也反映在成績上。這次赫南德茲左腿後側拉傷，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）不想再重蹈覆轍：「吃一次虧就夠了，當時他急著復出，也覺得自己準備好了，但回頭來看其實並沒有，所以這次我們不會再犯相同錯誤。」

即便如此，赫南德茲仍希望自己不要休息這麼久，「我覺得這次跟去年不一樣，去年是腹股溝受傷，那會影響我所有動作，因為打球時幾乎每個動作都會用到那個部位。但這次如果好好休息、按計畫恢復，我覺得腿後肌應該可以比較快痊癒，也許可以比預期更早回歸。」

本季赫南德茲一度陷入低潮，被調整到後段棒次，但之後狀態回升，在受傷前最後18場比賽繳出打擊率0.367、攻擊指數1.018的恐怖火力。「我感覺很棒，這次受傷真的很突然，但我也理解這是比賽的一部份。」

赫南德茲坦言，此休季他非常努力訓練，就是希望能每天上場幫助球隊獲勝，「但很不幸還是發生了，現在是另一個階段，我需要變得更強、更好，盡快回到場上。」

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