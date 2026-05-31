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歐冠》巴黎聖日耳曼締2連霸偉業 外媒：沒有姆巴佩團隊更平衡

2026/05/31 10:26

巴黎聖日耳曼擊敗兵工廠完成歐冠2連霸。（法新社）巴黎聖日耳曼擊敗兵工廠完成歐冠2連霸。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕法甲豪門巴黎聖日耳曼（PSG）今在歐洲冠軍聯賽決賽在PK大戰中以4：3氣走兵工廠，完成2連霸偉業，外媒認為，送走明星前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）反而讓這支團隊更加平衡。

PSG成為2018年皇家馬德里後首支能在歐冠完成衛冕的球隊，也是首支能在歐冠2度封王的法國球隊，總教練恩里克（Luis Enrique）賽後表示，「心情很複雜，有興奮、有疲憊，所有情緒交織在一起，但這是本季最棒的一刻，我們還是冠軍，連續兩年奪冠，太不可思議了。」

PSG本季攻進45球領先群雄，追平巴塞隆納在1999-2000賽季創下的紀錄，平均控球率（60.5%）也是最佳，二連霸實至名歸，曾在2014-15賽季率領巴塞隆納封王的西班牙籍主帥恩里克，成為史上第5位能三度率隊拿下歐冠金盃的教頭。

西班牙記者巴拉格（Guillem Balague）今在《BBC》直播中指出，恩里克第一次收到PSG的邀請時曾表明不想接這份工作，「他說，『你們球隊裡都是超級巨星，我沒興趣。』球團後來向他保證可以改變球隊文化，問題不再是『我們如何贏得歐冠？』而是『我們想要踢什麼樣的足球？』答案是進攻性、賞心悅目的足球，恩里克正是這種理念的代表，因此他被說服接受了挑戰。」

姆巴佩在2024年轉戰皇馬，《BBC》今在報導指出，這位明星前鋒的離開反而幫助球隊實現平衡，在沒有姆巴佩的第一季，PSG在各項賽事的進球數，比他在的最後一個賽季多了44球。

巴拉格提到，現在的PSG踢得更加團隊，是歐洲頂級聯賽中黃牌最少球球隊，表示情緒管理能力相當有一套，每個人都願意為隊友而戰，而不是只顧自己的情緒，「恩里克在姆巴佩離隊時曾說過，他寧願擁有五名各進10球的球員，也不要一名進50球的球星。本季PSG有20名不同球員進球，這就是團隊足球。」

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