NBA季後賽》溫班亞瑪砍22分領軍 馬刺擊敗衛冕軍雷霆闖總冠軍賽

溫班亞瑪率馬刺淘汰SGA領軍的衛冕軍雷霆，勇闖總冠軍戰。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕馬刺今和雷霆在西部冠軍賽進行「搶七大戰」，黑衫軍在開局就打出不俗表現，握有領先優勢，即便吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）砍下全場最高35分，但獨木難撐大局，最終馬刺在溫班亞瑪（Victor Wembanyama）繳22分帶領下，終場以111：103擊敗雷霆，系列賽4：3獲勝挺進總冠軍賽，要對決尼克。

馬刺今天在首節打出18：8攻勢取得領先，但在這節尾聲麥肯（Jared McCain）飆進三分球，加上吉爾吉斯亞歷山大在次節開局接力得分，一度回到5分差，隨後哈波（Dylan Harper）跳出飆進三分球，澆熄雷霆反撲氣勢。

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這節後半馬刺命中率下降，雷霆持續緊追，進攻多點開花回到5分以內差距，並在這節最後3分多鐘靠著多特（Luguentz Dort）三分球扳平、威廉斯（Jaylin Williams）投進兩分後超前，但馬刺也很快反擊，半場打完暫時取得56：53領先。吉爾吉斯亞歷山大上半場拿下19分為全場最高。

雷霆在第3節一度超車，但接著馬刺哈波、錢帕尼（Julian Champagnie）接連跳出，3節打完馬刺僅剩3分領先。進入決勝節，強森（Keldon Johnson）率先跳出連續命中三分球，接著福克斯（De'Aaron Fox）、溫班亞瑪接力在外線開火，馬刺一舉取得雙位數優勢，只是斑馬隨後吞下此役第5犯，出現危機。

不過，馬刺這節外線把握度相當高，眼看對手追上總能飆進三分球反擊，只是華勒斯（Cason Wallace）連飆兩記三分球又把雷霆在最後兩分鐘帶回比賽中，但也無力逆轉頹勢，無緣挑戰連霸。

溫班亞瑪今天繳出全隊最高22分、7籃板，錢帕尼砍進6顆三分球、進帳20分；雷霆方面，SGA攻下全場最高35分、9助攻。

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