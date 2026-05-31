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網球》「我也希望費德爾是GOAT」巴西新星豐塞卡：但喬科維奇才是

2026/05/31 11:09

喬科維奇止步法網男單32強。（資料照，美聯社）喬科維奇止步法網男單32強。（資料照，美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕巴西新星豐塞卡（Joao Fonseca）在2026年法國網球公開賽男單32強經歷五盤大戰，爆冷逆轉塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic），他今受訪時仍直呼不可思議，並表示喬帥就是「GOAT（史上最偉大球員）。」

年僅19歲的豐塞卡賽前透露相當期待與喬科維奇交手，表示常希望籤表能與這位24座大滿貫冠軍同一區，而機會真正來臨時，他也展現初生之犢不畏虎的氣勢扳倒39歲的前輩，成為第一位能在大滿貫打敗喬科維奇的青少年選手，再次證明自己是網壇不容忽視的新星。

豐塞卡今接受《TNT SPORTS》採訪時談及此役的意義，「我昨晚幾乎難以入眠，對我來說太瘋狂了，這是我第一次與他對決，之前甚至連練球都沒跟他一起練過，對我來說是莫大的榮幸，我對此相當感激。」

豐塞卡表示，前兩盤完全被喬科維奇宰制，因此只能專注在每一分，「喬科維奇是這項運動的偶像，我是費德爾（Roger Federer）的球迷，我知道喬科維奇就是GOAT，我當然也希望是費德爾，但事實就是如此，總而言之，這段經歷太棒了，我贏球的當下甚至有點不敢相信，腦袋一片空白。」

豐塞卡（左）爆冷扳倒喬科維奇。（資料照，美聯社）豐塞卡（左）爆冷扳倒喬科維奇。（資料照，美聯社）

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