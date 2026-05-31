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NBA季後賽》系列賽教訓雷霆！西冠MVP溫班亞馬豪寫史上首見神紀錄

2026/05/31 11:56

溫班亞瑪。（美聯社）溫班亞瑪。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺今天在西部冠軍賽G7淘汰衛冕軍雷霆，自2014年後再闖總冠軍賽，當家巨星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）獲選為西冠MVP，同時寫下史上第一人紀錄。

「斑馬」今天15投7中、三分5投3中，繳出全隊最高22分、7籃板、2助攻，還貢獻1火鍋、1抄截。這系列賽他場均27.3分、10.9籃板、2.7火鍋，投籃命中率為48.1%、三分命中率40%，7戰總得分191分、共投進16顆三分球、狠搧19次火鍋。

根據《StatMuse》指出，溫班亞瑪成為繼「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）、歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）後，史上第3位在分區冠軍賽中繳出至少175分、15火鍋的球員；此外，《ESPN》更指出，溫班亞瑪是NBA史上第一位在季後賽單一系列賽中，累積至少15顆三分球，以及15次火鍋的球員，寫下史無前例壯舉。

溫班亞瑪在賽後記者會上表示，贏得NBA總冠軍是他從小的夢想，「現在能真正有機會去爭奪它、能夠實際接近奪冠，對我來說就是實現夢想的機會，也是人生難得的一次機會，你永遠不知道以後還會不會再有這樣的時刻。等到我們真正奪冠的那一天，那會是一個把夢想化為現實、非常不可思議的時刻，也是我人生最大的意義。」

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