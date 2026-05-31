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MLB》大谷翔平連3戰敲安！朗希5.1局飆7K好投問天 狂催161公里火球

2026/05/31 13:11

佐佐木朗希。（美聯社）佐佐木朗希。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇主場迎戰費城人，日本巨星大谷翔平連續3場比賽有安打演出，佐佐木朗希先發5.1局僅失1分好投，然而道奇牛棚在比賽後段崩盤遭逆轉，最終3：4不敵費城人，中斷6連勝。

佐佐木朗希今天主投5.1局用84球有56顆好球，最快球速100.4英哩（161.5公里），也是本季首度飆破100英哩，直球均速98.5英哩，全場製造18次揮空，只被敲3支安打，包含波姆（Alec Bohm）的陽春砲，僅失1分責失分，飆出7次三振，另有1保送，防禦率下修至4.59。

道奇2局下靠寇爾（Alex Call）敲安追平比分，4局下艾斯皮納（Santiago Espinal）高飛犧牲打超前。朗希6局上留下1出局一二壘有人局面退場，費西亞（Alex Vesia）登板守住失分危機。7局下貝茲（Mookie Betts）再敲安添保險分。然而8局上史考特（Tanner Scott）卻放火，單局被敲3安失3分遭逆轉，道奇最終反攻無力，在主場中斷6連勝。

大谷翔平此役僅在4局下從費城人左投盧薩多（Jesús Luzardo）手中敲出1支一壘安打，遭他三振3次，全場5打數1安打，連續3場比賽有安打演出，賽後打擊率0.277、攻擊指數0.897。

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