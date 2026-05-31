NBA季後賽》39歲帶領馬刺闖總冠軍賽 主帥強森寫第4年輕紀錄

馬刺主帥強森。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕馬刺今天在西部冠軍賽第7戰中以111：103擊敗雷霆，4：3贏下此系列賽，自2014年後再度挺進總冠軍賽。馬刺主帥強森（Mitch Johnson）也以39歲又182天之齡，成為近25年來第4年輕帶隊闖進總冠軍賽的總教練。

強森在上季因為前主帥帕波維奇（Gregg Popovich）中風，臨危受命接掌兵符，這季是他成為正式總教練後的首個完整賽季，他帶隊在例行賽拿下62勝，同時在季後賽連闖兩關晉級西部冠軍賽，再和衛冕軍雷霆血戰7場後拿下總冠軍賽門票。

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強森以39歲又182天之齡成為馬祖拉（Joe Mazzulla）、泰倫魯（Tyronn Lue）及布朗（Mike Brown）後，近25年來聯盟第4年輕帶隊打入總冠軍賽的主帥。

馬刺不僅是主帥年輕，團隊平均年齡其實只有25歲又20天，他們成為自1951-52球季有紀錄以來，NBA總冠軍賽史上第2年輕的隊伍，僅次於1976-77球季的拓荒者。

對於外界認為馬刺經驗不足，強森認為並非如此，球隊其實進入穩定狀態已有很長一段時間，這個賽季球員也從中累積不少經驗。對於這一戰能擊敗雷霆，他說：「我們有很多球員站出來，並投進關鍵球，這正是我們需要的，許多人得分上雙，完全是團隊的努力才有這樣的關鍵時刻。」

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