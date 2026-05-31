日職》徐若熙大復活 6局7K無失分奪第2勝

徐若熙。（西日本新聞提供）

〔記者倪婉君／綜合報導〕走出月初的挫折一敗，25歲的軟銀鷹台灣強投徐若熙今天強勢重返一軍舞台，用82球投完6局被敲3安飆出7次三振無失分，再靠6局下打線單局攻得3分相挺，最終率隊以3：1擊敗廣島鯉魚，他也在本季第5場一軍先發奪下第2勝。

徐若熙在4月1日的日職初登板就以6局無失分奪首勝後，接下來3場先發都吞敗投，其中4月17日對歐力士1.2局就失7分，5月4日對西武則是先發4局挨14支安打失7分，不但累計防禦率高達7.23，他也下二軍進行調整。在歷經15日對歐力士二軍5局失2分、22日對廣島二軍9局完封勝後，徐若熙今天重返一軍先發。

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延續在二軍調整的好手感，徐若熙1局上對廣島首名打者名原典彥雖被敲安，但6顆球都是逾150公里速球，且第4球就飆上157公里。徐若熙以82球投完6局只被敲3支安打，並飆出7次三振，且未送出任何保送，防禦率降至5.47，退場後也獲得監督小久保裕紀的拍背鼓勵。

前5局打完雙方0：0，軟銀打線在6局下發威，2、3、4棒連續敲安串連，2棒周東佑京在1出局後敲安後並盜上二壘，再靠3棒近藤健介左外野二壘安打回壘得分，4棒栗原陵矢再轟出兩分砲，將比分形成3：0。儘管軟銀後援投手松本裕樹在8局上被敲3支安打失1分，所幸失分並未再擴大，仍保住徐若熙的勝投資格。

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