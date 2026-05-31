法網》「我知道他在天上守護著我」父親冥誕驚奇晉級 23歲美國好手百感交集

斯瓦伊達。（資料照，法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕今年2026年法國網球公開賽頻頻上演「下剋上」驚奇，23歲美國好手斯瓦伊達（Zachary Svajda）在男單第三輪以6：3、6：4、3：6、4：6、6：3扳倒阿根廷25種子塞倫多洛（Francisco Cerundolo），生涯首度闖進大滿貫16強，獲勝這天正好是父親冥誕，也讓勝利更具意義。

「感覺像在做夢，就像在夢境裡一樣，」世界排名85的斯瓦伊達晉級後表示，「今天也是我爸爸的生日，我知道他正在天上守護著我，這讓這場勝利變得更加特別。」

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斯瓦伊達的父親去年10月與世長辭，生前也是兒子的教練，斯瓦伊達說，賽前想了一下父親如果還在世會跟他說的話，「他總說：『每次走上球場，都要享受比賽，並且相信自己，你要知道你有能力擊敗任何人。』今天我一直想著這些話。」

斯瓦伊達本季在法網前於巡迴賽層級的比賽只有3勝7負，僅1勝來自紅土，卻在羅蘭加洛斯取得3連勝，世界排名確定超越先前最佳的82再寫新猷，16強對手將是義大利第10種子科博利（Flavio Cobolli），「我知道自己有一天會擅長打紅土，原本以為那可能是幾年後的事，從沒想到會是現在。」

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