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日職》首次站上主場英雄舞台 徐若熙：「告訴自己我一定可以的」

2026/05/31 14:50

徐若熙。（西日本新聞提供）徐若熙。（西日本新聞提供）

〔記者倪婉君／綜合報導〕效力軟銀鷹的25歲台灣強投徐若熙，今天強勢重返一軍舞台，並對廣島鯉魚繳出6局飆7K無失分的優質內容，率隊以3：1贏球，他也首次登上主場的英雄舞台，和單場演出猛打賞的日本經典賽國手近藤健介一起合影。

徐若熙在4月1日作客樂天金鷲拿下日職生涯首勝，4月8日首次在主場先發雖繳出7局失1分好投卻吞敗，直到今天他才拿下第2勝及主場首勝，並首次站上榮耀的主場英雄舞台，他賽後受訪時先用日文說謝謝，表示：「很開心能夠在主場，站在這個舞台，跟大家一起分享贏球喜悅。」

對於今天的投球，徐若熙表示就是照著捕手要的位置，雖然壞球還是有點多，「還是告訴自己我一定可以的」，而由於今天是首次跟金手套捕手山本祐大搭配，他則指出，「沒有特別去討論任何事情，就是照著捕手想要的感覺，把自己好的感覺拿出來！」

由於月初對西武獅先發4局挨14支安打失7分，徐若熙在遭遇生涯最慘一役時曾被捕捉到在休息室落淚，他今天則強調，「告訴自己一顆一顆來，把最好的一面展現出來，遇到挫折不要氣餒、繼續努力。告訴自己，我自己是最好的。」也指出今天能在主場拿到勝利，「前面的失敗都是我前往成功的養份，往後我會繼續努力，讓自己變得更好。」

徐若熙也對現場球迷表示，「謝謝大家進場為我們加油，往後比賽我們一起繼續努力、繼續加油，謝謝。」

徐若熙。（西日本新聞提供）徐若熙。（西日本新聞提供）

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