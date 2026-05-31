中職》味全龍「落榜生軍團」組成頂級牛棚 餅總點出成功關鍵

林岳平。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕過去兩年統一獅對味全龍單季都取得14勝10敗的對戰優勢，今年全面翻轉，上半季還沒打完，獅隊對龍隊戰績僅2勝7敗，完全被壓著打。

味全戰績長紅，目前以29勝14敗、勝率6成74暫居榜首，領先第2名的富邦悍將和台鋼雄鷹多達5場勝差，味全上半季封王魔術數字只剩M14，獅隊總教練林岳平認為，過往味全就是投手陣容很好的球隊，今年又更好，除了4洋投又多了伍鐸，先發、後援人選更充裕，牛棚更穩定，所以很難去攻破。

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餅總說得沒錯，本季味全團隊防禦率2.12、洋投防禦率2.01、本土投手防禦率2.27、牛棚防禦率2.23都是全聯盟最佳，今年味全曾上過一軍的投手，包括林子昱、呂偉晟、趙璟榮、陳暐皓、李超、林鋅杰、王伯洋都曾是選秀落榜生，陳冠偉則是2019年選秀味全第21指名投手。

餅總指出，不管是選秀前段順位或後段順位、曾落榜的選手，進職棒能否激發他成為戰力才是關鍵，選手本身對於想成為球隊戰力，要有很強烈的想法，如果隊內選手都有這種強烈的想法，就會呈現競爭局面，「選秀曾落榜或後段順位進職棒更想要表現，做出跟其他人差異性的能力才會被看到、被信任，選秀不是誰順位好就一定會成功，只要能進職棒，如何努力取得成功才是重點。」

餅總強調，職業運動就是這樣，選秀順位是球探長期關注選手的評價，評估他們能力和天賦比較好，比較快成為戰力，後段順位可能要花比較長的時間才能成為戰力，同一時間進職棒就是各自努力。

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