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2026輪轉台灣百K單車挑戰賽高美濕地登場 3千名車友與會

2026/05/31 17:02

近3千名車友齊聚風車大道。（市府提供）近3千名車友齊聚風車大道。（市府提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕「2026輪轉台灣百K單車挑戰賽：台中場」今（31）日於高美濕地第二停車場登場，吸引近3000名車友齊聚風車大道，賽事路線串聯高美濕地、台中港、清泉崗機場、北山海堤及大安港媽祖文化園區等知名地標，沿途設置豐富補給站及定點維修支援服務，讓新手與資深車友都能安心騎乘。

台中市政府運動局表示，台中為多家自行車大廠總部所在地，長期以打造「自行車城市」為發展願景 ，「輪轉台灣百K單車挑戰賽：台中場」自去年推出以來廣受好評，今年活動會場鄰近梧棲觀光漁港及台中海洋館等海線觀光亮點，透過運動賽事串聯地方觀光資源。

運動局長游志祥表示，活動融合在地美食、自然景觀與運動體驗，讓車友每年在遼闊海岸線間「一騎一會」，共同感受台中運動城市的魅力，也透過騎乘探索海線之美，帶動地方觀光與運動產業發展。

此場賽事導入專業計時設備，活動分為103公里組及45公里組，其中103公里組需爬升至海拔200多公尺的大肚山區，報名人數卻佔總參與人數六成以上，顯示兼具山海景觀與挑戰性的路線深受車友喜愛。

2026輪轉台灣百K單車挑戰賽登場，會場鄰近梧棲觀光漁港及台中海洋館等海線觀光亮點。（市府提供）2026輪轉台灣百K單車挑戰賽登場，會場鄰近梧棲觀光漁港及台中海洋館等海線觀光亮點。（市府提供）

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