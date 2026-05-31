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WTT支線賽》連追3局逆轉法國世大運國手 葉伊恬連3站支線賽爭冠

2026/05/31 17:01

葉伊恬逆轉法國女將科克，連3站支線賽闖進女單決賽。（取自WTT官網）葉伊恬逆轉法國女將科克，連3站支線賽闖進女單決賽。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕18歲的智淵乒乓球館小將葉伊恬今天在2026年WTT普里斯汀納支線賽女單4強，以3:1逆轉世界排名193的法國黑馬科克（Isa COK），繼奧托切克、埃內邦站之後，連續3站支線賽闖進決賽，將和澳洲女將池旼亨、印度小將博米克的勝方爭冠。

世界排名38的葉伊恬在8強戰激戰5局才以3:2擊退世界排名116的克羅埃西亞女將阿拉帕薇琪；去年萊茵魯爾世大運代表法國參賽的科克，在8強賽則演出讓2追3的戲碼，逆轉14歲的日本小將村松心菜，首度闖進支線賽4強。

面對球風強悍的科克，葉伊恬首局還在熱機，一開局就連丟5分，雖然一度追到5:6，但隨後又出現接發球、發球失誤，7:11讓出；次局，葉伊恬在開局0:3落後下展開反擊，打出一波9:2的強攻，對手此時改變發球策略連追3分，葉伊恬見苗頭不對，果斷叫出暫停，恢復比賽後，先靠著反手相持搶下1分，隨後正手接發球直接搶攻得手，11:8扳回一城。

第3局，葉伊恬在開局4:1領先下，一度被對手追到5:4，但她很快地回穩，回敬一波6:1的攻勢，11:5再下一城。葉伊恬第4局乘勝追擊，7:1強勢開局，但隨後遭遇亂流被追到9:7，關鍵時刻，她改採反手發球，讓對手接發球掛網，最終11:7鎖定勝利。

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