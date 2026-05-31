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TPBL總冠軍賽》又是奧帝的關鍵罰球！國王險勝夢想家聽牌

2026/05/31 19:30

奧帝。（記者王藝菘攝）奧帝。（記者王藝菘攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北國王今在TPBL總冠軍賽第4戰靠奧帝末節的關鍵罰球，以96：93擋住福爾摩沙夢想家反撲，距離3連霸只差一步。

國王前一戰靠林書緯帶傷上陣拿下20分，在主場取得2：1領先，盼能扳平戰局的夢想家今迎來當家中鋒高柏鎧回歸，他在第2戰因和杰倫相撞，造成臉部左側上唇貫穿撕裂傷縫合約30針，不過今仍重返戰線。

國王今開賽外線就有火燙手感，輪番在三分線開砲，拉出23：12攻勢，夢想家逐漸回神，林俊吉節末壓哨三分球，助隊在第二節開始追到21：25。雙方次節你來我往，夢想家靠蔣淯安、張宗憲得手取得反超，但隨後奧帝跳出來連7分幫助國王再度要回優勢，接著林書緯再飆三分彈，國王帶著54：47領先進入下半場。

國王前兩節團隊命中率46.5%，沃許本拿下全隊最高12分，杰倫挹注11分，林書緯10分作收，夢想家上半場整體命中率僅38.5%，全隊僅霍爾曼得分超過雙位數拿下12分，高柏鎧上半場僅出賽13分鐘挹注7分、4籃板。

易籃後，國王靠奧帝與熊祥泰在外線開火，帶著73：66領先進入決勝節，熊祥泰將手感延續到第四節，李愷諺加入開火行列，幫助國王的優勢來到79：68，夢想家靠忻沃克回敬三分彈逐漸縮小比分，林俊吉在倒數2分52秒飆進追平三分彈，夢想家追到86：86。

林彥廷隨後展現強心臟，在剩下1分43秒飆進超前三分球，但隨後忻沃克連拿5分，幫助夢想家再度取得優勢，隨後奧帝成功在三分線外製造張宗憲犯規，奧帝這次3罰也都沒失手，國王再度反超，隨後高柏鎧站上罰球線都沒罰進，蔣淯安雖搶到進攻籃板，但張宗憲外線出手落空，夢想家隨後又將奧帝送上罰球線，奧帝這次2罰一樣都沒失手，國王順利捍衛主場，取得聽牌優勢。

國王團隊飆進12記三分球，一共有7人有三分進球，杰倫與奧帝各拿19分，其中奧帝更是9罰9中，罰球命中率100%，沃許本挹注18分，林書緯12分、7助攻。夢想家克服11分落後在末節一度看見勝利希望，可惜最後功虧一簣，全隊以霍爾曼23分最佳，忻沃克末節貢獻13分，全場拿下19分，林俊吉拿下季後賽以來最高16分。

林俊吉。（記者王藝菘攝）林俊吉。（記者王藝菘攝）

沃許本。（記者王藝菘攝）沃許本。（記者王藝菘攝）

高柏鎧。（記者王藝菘攝）高柏鎧。（記者王藝菘攝）

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