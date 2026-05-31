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中職》林子昱三振陳傑憲締造龍隊史9000K 下一棒卻悲劇了！

2026/05/31 18:51

邱智呈。（記者林正堃攝）邱智呈。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今天賽前為止，本季味全龍在天母主場戰績13勝4敗，近12場天母主場豪取11勝，包括近期的6連勝，今天再戰統一獅卻踢到鐵板，8局上統一靠「小黑」邱智呈致勝安打，最終統一就以4：1擊敗味全。

前6局雙方攻勢都靜悄悄，7局上獅隊發動攻勢，林佳緯選到保送再靠隊友短打進佔二壘，蘇智傑適時安打突破僵局。

7局下味全立即返攻，劉基鴻獲保送再盜上二壘，張政禹擊出滾地球護送劉基鴻上三壘，劉俊緯擊出投手正面強襲球形成內野安打，帶有1分打點扳平戰局。

味全洋投鋼龍用91球先發7局，只被敲出2支零星安打，狂飆個人生涯新高的13K，失1分無關勝敗，鋼龍退場後，8局上林子昱接手投球，戰局風雲變色，一出局後林子昱讓陳重羽擊出內野安打，隨後牽制失誤讓陳重羽一口氣跑上三壘。

接著，林子昱面對代打陳傑憲飆出三振，這也是隊史第9000K，只是下一棒邱智呈敲出勝利打點安打，獲選單場MVP，林子昱投1局失1分非責失承擔敗投。9局上兩出局三壘有人，潘傑楷適時安打再添保險分。

邱智呈。（記者林正堃攝）邱智呈。（記者林正堃攝）

蘇智傑。（記者林正堃攝）蘇智傑。（記者林正堃攝）

喬丹。（記者林正堃攝）喬丹。（記者林正堃攝）

鋼龍。（記者林正堃攝）鋼龍。（記者林正堃攝）

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