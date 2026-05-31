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中職》神調度！兄弟大逆轉富邦 上半季仍有一線生機

2026/05/31 18:57

張仁瑋。（記者方賓照攝）張仁瑋。（記者方賓照攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟今天在7局上猛敲6安，包含張仁瑋2分致勝安打，單局狂攻5分大局逆轉，率隊以6：3擊敗富邦悍將，在史上最賣座的3連戰系列賽以2勝1敗收尾，避免上半季淘汰指數今晚就歸零。

中信今賽前淘汰指數剩下「2」，如果味全贏球加上中信輸球，將提前宣告無緣上半季冠軍。只是今晚龍隊輸球，加上中信贏球，淘汰指數仍是「2」，同時中信也避免提前宣告上半季無緣5成勝率。

中信首局就突破富邦先發江國豪，岳政華、王威晨和王政順連敲3支安打，率隊先馳得點。不過富邦在1局下反攻，王苡丞在一、二壘有人擊出追平分安打，林澤彬更補上2分打點的適時安打，單局猛攻3分大局。

江國豪69球吃完4局失1分退場，左投陳品宏接替，在4至6局封鎖中信，7局上遭遇亂流，張士綸高技巧瞄準低角度變化球，掃出左外野車布邊長打，岳政華則擊出右外野邊線的二壘安打，送回1分，王威晨補上中外野的追平分安打，擊退陳品宏。即便富邦換上張奕，代打許基宏敲安，張仁瑋再擊出2分打點的超前三壘安打，江坤宇補刀，單局狂攻5分逆轉戰局。

奪下MVP的張仁瑋，前次鎮守先發外野已是5月2日，在江坤宇回歸後，即便總教練平野惠一很希望讓他在三壘出賽，由於三壘防區有昨天敲滿貫砲的黃韋盛坐鎮，賽前在教練團討論之下，決定讓「阿瑋」限定今日鎮守外野，平野還苦笑：「最悪や（太糟糕了），真的很不想讓他守外野。」想不到情非得已的調度，變成全場比賽的最大關鍵。

即便首局被富邦攻下3分大局，中信先發投手勝騎士展現局間調整功力，後面6局皆無失分，合計7局僅失3分，仍繳出優質先發，勇奪本季第5勝，排名聯盟第2，緊追味全龍梅賽鍶、富邦悍將李東洺的6勝。

張仁瑋。（記者方賓照攝）張仁瑋。（記者方賓照攝）

勝騎士。（記者方賓照攝）勝騎士。（記者方賓照攝）

江國豪。（記者方賓照攝）江國豪。（記者方賓照攝）

史上最賣座的3連戰系列賽。（記者方賓照攝）史上最賣座的3連戰系列賽。（記者方賓照攝）

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