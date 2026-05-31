中職》三度在一、二軍間上下 李欣穎希望也能勝任拆彈

李欣穎（右二）。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕李欣穎雖是台鋼雄鷹創隊球員，卻直到今年才有較多的一軍出賽機會，他表示，雖然今年三度在一、二軍間上下，在作息的調整上比較不一樣，不論被球隊賦予怎樣的角色，都要盡快適應而且努力做好，能讓自己上到一軍比較重要。

李欣穎於5月22日升上一軍，是他今年第3次被叫上來，29日中繼2局勢他本季單場最長，他指出，球隊經常會多帶1個牛棚投手，如果有先發要上來一軍，他被降回二軍的機會比較大，「既然能上來，就好好把握，多看多學習，就算又回去二軍，也會用一軍的情境去投。」

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李欣穎指出，今年春訓想競爭先發輪值，因為在熱身賽投短局數的表現還不錯，開季後接受教練建議專職中繼，雖然去年在一軍有過經驗，角色比較接近長中繼，但今年未必會在乾淨的1局登板，局數從0.2局、1局、1.1局到2局都有，開始嘗試擔任拆彈這個角色。

李欣穎認為，今年拆彈還沒有成功過，可能是緊張時更想用力，身體控制就沒那麼好，因為有過不好的經驗，他會請教施子謙、江承諺這些學長，「教練有說，如果上去拆彈，就大膽進攻好球帶，但我常會怕被一棒翻轉，結果想太多玩死自己，如果以後再碰到，就比較知道怎麼去投。」

投手教練蕭任汶表示，李欣穎算是第9號中繼投手，這次上來是有2個本土先發投手下二軍，碰到5連戰必須增加牛棚人手，因應下週黃子鵬要回一軍先發，李欣穎是否再下二軍由總教練決定，「職棒就是這樣，你想在一軍待久一點，就要拿出讓教練願意把你留下的表現。」

李欣穎於2022年季中選秀會第18輪被指名，是台鋼創隊第1批球員，也是崑山科技大學第1位職棒球員，兩位學弟陳飛霖、巫柏葳‎也都在台鋼，同於2024年5月22日完成生涯首次出場，他在二軍最快球速測得150公里，直到去年7月30日才首次在一軍登板。

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