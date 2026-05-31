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中職》曾偷偷掉淚、常否定自己 邱智呈一棒甩開生涯最嚴重低潮

2026/05/31 19:47

邱智呈。（記者林正堃攝）邱智呈。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今天在天母的龍獅戰，8局上統一獅靠「小黑」邱智呈敲出勝利打點安打，本季首度獲選單場MVP，率隊以4：1擊敗味全龍。

獅隊總教練林岳平說，邱智呈開季前30場表現有點糟糕，近5場有好轉的跡象，有好的擊球和上壘，重拾昔日安打王的身手，希望透過多一點比賽呈現他應有的能力。

邱智呈開季到5月24日為止，累計打擊率只有1成27，本週5場比賽他掃出8安，打擊率回升至1成87，今天8局上兩出局三壘有人，邱智呈棒打林子昱建功，他說，前面3打席都是揮空遭三振，第4打席想辦法把球擊到場內才有機會。

前年邱智呈拿下聯盟安打王，同時也是12強世界冠軍成員，去年開始成績就逐漸下滑，今年更是跌落谷底，他說，這段期間應該進職棒最低潮的時候，努力很久卻一直沒有好結果，就會小小的掉眼淚，也很常否定自己，但回過頭看這些都只是過程，現在有一點貢獻和好的感覺，希望可以繼續維持。

回首來時路，邱智呈坦言，一直沒辦法肯定自己，覺得為什麼會變成這樣子，一直很努力但沒有好結果，比較心急，只能慢慢地尋找好的感覺，這週5場比賽他先了解自身角色，以及在球隊的定位，找到可以幫助球隊的方式，例如攻擊、上壘、纏鬥，近期都打第1棒，只要他上壘，後面打者都有辦法把他打回來，球隊贏球機會就比較大。

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