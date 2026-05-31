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中職》辜仲諒找來單獨談話 23歲兄弟小將透露內容

2026/05/31 20:36

辜仲諒在29日跟張仁瑋談話。（中信兄弟提供）辜仲諒在29日跟張仁瑋談話。（中信兄弟提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟不得已讓張仁瑋相隔29天鎮守先發外野，他在7局上擊出2分打點的致勝三壘安打，帶動5分逆轉大局，率隊以6：3擊敗富邦悍將，史上最賣座的3連戰系列賽取得2勝1敗，避免淘汰指數歸零，保有上半季的一線生機。

中信前6局以1：3苦戰，7局上張士綸高技巧瞄準低角度變化球，掃出左外野車布邊長打，一棒點燃球隊攻勢，岳政華和王威晨的2支適時安打扳平比分，張仁瑋再突破張奕，擊出致勝三壘安打，帶動5分逆轉大局，兄弟年輕打者引導球隊突破打擊低潮。

張仁瑋今以先發右外野手亮相，前次扛先發外野已是5月2日，前陣子他代班游擊有好表現，礙於江坤宇回歸游擊，加上黃韋盛坐鎮三壘，平野不得已將張仁瑋放在外野強化打線，今天賽後平野再強調，「放阿瑋在外野，以總教練的調度立場是滿抱歉的。」只是張仁瑋對他說：「不管守哪裡都沒關係，請讓我上場。」平野直呼：「非常感謝阿瑋這麼積極。」

張仁瑋前3打席無安打，7局上立大功，他表示本來沒有特定要守哪，只要有機會上場就儘量把事情做好，「老實說，最近狀況沒有到很好，和哥（陳江和）有說是自己想太多，威晨也說全力去攻擊，剛好收到好的效果。」

在中信慈善基金會董事長辜仲諒29日到場激勵後，中信對富邦3戰狂敲34安、狂掃18分，雙雙刷新本季3連戰最多紀錄。有趣的是，有一張球團分享的照片，辜仲諒跟張仁瑋單獨談話，張仁瑋笑說，「那天我打第一棒，熱身後老闆叫我過去，他問我，『今天打第幾棒？』我說，『第一棒』，他說，『加油，要打第一棒。』」

張仁瑋表示，連敗時，每個人壓力感覺滿大的，但老闆來跟我們勉勵，說要球隊開心打球，「我覺得這個對球隊有很大的幫助。」

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