華南金控盃少棒》新北奪冠教頭泛淚 獲U12亞洲盃組隊權

新北市奪冠。（棒協提供）
〔記者倪婉君／台北報導〕115年華南金控盃全國少棒錦標賽冠軍出爐，新北市以10：7擊敗強敵桃園市，拿到暌違5年的冠軍，也獲得今年U12亞洲盃組訓權。第12屆亞洲少棒賽將於8月12至20日於中國杭州瓜壢棒球場舉行，台灣隊培訓名單也出爐，由新北市總教練戴漢昭領軍，訂7月12日於國家棒球訓練基地展開1個月集訓，今年台灣隊將挑戰3連霸。
「不可能的任務，桃園市真的很強，是可敬的對手。」新北市總教練戴漢昭賽後含淚指出，今年是中港國小首度執掌新北市兵符，沒想到就能帶回冠軍，而且還報了首戰遭扣倒之仇。8天前新北市以2：14輸給桃園市，但那一敗卻成為7連勝的開端，締造敗部傳奇。
請繼續往下閱讀...
桃園市1局下就用5支安打攻得3分，結果4局打完新北市追平成4：4，戴漢昭表示：「我們選手都沒放棄，中場時我告訴他們，已經聞到要贏的味道。」新北市在第5、6局各得1分，桃園市也憑藉5局下的2分不分軒輊，將戰線拉到第7局突破僵局制，先攻的新北市連續4安換到4分，其中以李侑儒的二壘安打清壘送回3分最關鍵，賽後獲選為本屆MVP。
李侑儒是新北市陣中唯一的興穀國小代表，拿到生涯首座MVP後笑說：「謝謝教練信任我。」本屆賽事他不但時常敲出關鍵安打拿下打點獎，還從中外野移防到三壘，多次帶來守備安定感，「因為出發之前爸爸跟我說不要緊張、放輕鬆。」接連打了3個國手選拔賽，他直說已經習慣高張力，也因此越打越好。
7局下鍾聿橙續投替新北市關門，只因高飛犧牲打丟掉1分，此役完成3局任務，戴漢昭稱讚包含先發的周宇飛、中繼的康晨希，3名投手皆將士用命，「大家很團結，而且士氣高，很難能可貴。」
桃園市吞下本屆首敗成為亞軍，總教練李國強認為子弟兵差在專注力，「新北市帶強大韌性來比賽，是我們自己沒把握機會，在過程中鬆懈了。」季軍戰則由台東縣以4：2擊敗宜蘭縣。
●團體獎
冠軍 新北市
亞軍 桃園市
季軍 台東縣
殿軍 宜蘭縣
第五名 彰化縣
第六名 臺北市
第七名 臺中市
第八名 南投縣
●個人獎
打擊獎 桃園市 陳璽安 打擊率0.818
打點獎 新北市 李侑儒 12分
全壘打獎 屏東縣 何以撒 1支
投手獎 台東縣 張柏文 11.1局 防禦率0
最有價值球員獎 新北市 李侑儒
教練獎 新北市 戴漢昭
新北市奪冠。（棒協提供）
U12亞洲少棒培訓名單（棒協提供）