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日職》葉君璋接受日媒專訪談徐若熙 「故意1年不陪他傳接球」

2026/05/31 21:19

葉君璋。（記者林正堃攝）葉君璋。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕徐若熙今天拿下加盟軟銀鷹後的第2勝，日媒「Sports otto!」則刊出日前來台採訪味全龍總教練葉君璋的專訪，並以「台灣恩師深信他能成功，赴日挑戰前一年停止傳接球的真正用意」為主軸，寫出葉總和徐若熙之間的師徒情。

徐若熙在4月1日的日職初登板就以6局無失分拿下勝投，但他的第2勝卻直到今天才開張，也是他在福岡巨蛋的首勝，賽後首次登上主場的英雄舞台。「Sports otto!」是《體育報知》旗下的網路媒體，選在今天徐若熙奪勝後刊出來台訪問葉總的文章，並感性寫下，「從連續2場遭到7失分KO的屈辱，到下放二軍重新調整後再度踏上復活之路，這位右投的背後，始終有位長年栽培他的恩師，深信他終將能在異鄉成功。」

葉君璋從味全龍在2019年重返中職後就擔任總教練，也從徐若熙在2019年季中選秀獲龍隊第一輪第2指名入隊後，就一直

擔任他的傳接球搭檔。兩人的相遇甚至還早於葉君璋正式接掌兵符，當時葉君璋在美國擔任教練，有人建議他順便看看赴美交流的其他投手，他就在那時對徐若熙留下深刻印象，在這次接受日媒專訪時更靦腆地說：「我覺得有某種命運的感覺。」

捕手出身的葉君璋，在第一次接到徐若熙的球時，就立刻直覺認定，「這不只是狀元等級，是足以挑戰海外舞台的天賦。」更指出：「只要他能健康地一路投下去，毫無疑問是能去海外發展的等級。」葉君璋回憶當時替龍隊設下3個目標，就是打進季後賽、奪下台灣大賽冠軍，以及把徐若熙送往海外。

儘管徐若熙飽受傷勢困擾，並在2022年接受右手肘韌帶重建手術，但在他漫長復健期間，葉君璋始終陪在身邊，兩人持續一起傳接球。只是到了2025年，葉君璋卻刻意停止擔任他的傳球對象，「我故意不再陪他傳接球了，因為我不希望他太依賴我。到了海外之後，他必須學會依靠自己，所以我希望能促使他變得更獨立。」

徐若熙在旅日的第一個球季就遭遇挫折，但他最終仍靠自身力量跨越高牆，文中指出，「也許正是因為背後有著葉君璋這份如父親般的用心。」葉君璋在訪問最後也向愛徒喊話：「請相信自己，你是最棒的。台灣球迷也都在支持你。」

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