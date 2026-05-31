TPBL總冠軍賽》帶兵壓力大！國王代理主帥洪志善：有沒有奪冠都會請辭

洪志善。（記者王藝菘攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕衛冕軍新北國王今在總冠軍賽第4戰以96：93擊敗福爾摩沙夢想家，系列賽取得聽牌優勢，代理總教練洪志善表示，無論是否奪冠，下季都要告別總教練這個壓力極大的位置。

洪志善季初臨危受命接掌兵符，如今只差一勝就要率隊封王，但他賽後受訪時說，總教練這個位置壓力太大，「我真的不如自己打，站在場邊我真的覺得（壓力很大），怎麼會有人想當總教練？」

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被問及奪冠可能有機會真除成為正式主帥，洪志善一口回絕，「我不會，我會請辭，不管有沒有拿到冠軍，打完這季我一定會先請辭，這個禮拜每天我都覺得時間過得很慢。」

夢想家今讓臉部撕裂傷的高柏鎧回歸，洪志善表示並不意外，「我早就預料到大B會上，簡浩的用人習慣大概就是這樣，大B第二場確實給我們很大的麻煩，但細看比賽，其實我們只要再跟球員講一些內容，就不會是太大的問題。」

此外，國王菜鳥熊祥泰在第三節尾聲與末節開局都在外線飆進三分彈，成為球隊在夢想家反撲時重新找回氣勢的功臣，洪志善指出，「大家都知道我用人的習慣，場上一定會擺射手，今天（呂）政儒沒有那麼好，我就知道要抓熊祥泰的狀況。」

洪志善指出，第四節的那個戰術就是設計熊祥泰執行，「他也不負眾望投進，他跟彥廷這兩位年輕球員，都很清楚球隊給予的定位，希望他們能持續向其他學長學習。」

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