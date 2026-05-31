籃球》當選籃協理事長要盡快動起來！辜公怡提出未來願景

辜公怡。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕籃球協會理事長、理監事改選今天落幕，國際中橡集團董事長辜公怡以票數475票當選理事長，可望為台灣籃壇帶來新氣象。辜公怡今天也親自出席會員大會，勝選後他表示，未來會和新的理監事團隊一起努力，從基層開始建立更完整的訓練與養成制度，推動裁判與教練制度改革，建立國家隊中長期發展計畫與常設化制度，協助職業籃球建立更多合作的可能，讓基層、學生籃球、女籃以及3x3都能得到更多重視與資源。

辜公怡在勝選後透過長文感謝外界支持，「首先，謝謝所有會員的支持與信任。也要特別感謝童子瑋議長及張清雲律師願意投入這次選舉。大家都是因為對台灣籃球的熱愛而站出來，也讓這次選舉有更多不同想法與討論的機會。兩位對於台灣籃球發展的願景與建議，我也會虛心傾聽，並延續這次選舉所累積的寶貴意見。」

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辜公怡強調，未來幾年，會和新的理監事團隊一起努力，從基層開始建立更完整的訓練與養成制度，推動裁判與教練制度改革，建立國家隊中長期發展計畫與常設化制度，協助職業籃球建立更多合作的可能，讓基層、學生籃球、女籃以及3x3都能得到更多重視與資源，「我也希望台灣籃球能重新與亞洲、與世界接軌，積極參與國際籃球事務，讓更多台灣球員、教練、裁判有機會站上更大的舞台。接下來，我會盡快拜訪所有關心籃球的前輩與夥伴，聆聽大家的聲音，凝聚更多共識，並將這些想法彙整成未來努力的方向。」

辜公怡強調，台灣籃球的進步，不會靠任何一個人完成，而是靠所有熱愛籃球的人一起努力，「最後，謝謝所有關心台灣籃球的朋友。謝謝籃球。」

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