中職》擊出生涯第4支再見安打 林泓育：今天for今天就好

林泓育敲出再見安打，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕樂天桃猿今天靠林泓育擊出生涯第4支再見安打，以7：6氣走台鋼中止3連敗，也避免樂天本季第3次在3連戰遭到對手橫掃。林泓育表示，球隊現在輸多贏少，每場勝利都是很振奮的，「目標不適合放得太遠，今天for今天就好。」

樂天與台鋼全場拉鋸，雙方互有領先、超前與落後，樂天8局上守備發生2次失誤丟掉2分，以5：6被台鋼再次超前，9局下林詩翔上場關門卻「開劇場」，1出局後搞出滿壘，林泓育於2出局2好0壞時一棒結束比賽。林詩翔跨季連續救援成功場次停在24場，仍是中職本土投手新猷。

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林泓育指出，林詩翔是很好的救援投手，能與打者對決的球路很多，既然他一上去就被取得2好球，當下能做的就是設法打到球，而且要打在場內，「我把前半段我的揮擊做好，球打出去的後半段，會是安打或是失誤，不是我能控制的。」

林泓育表示，球隊現在輸多贏少，卻沒有「反正就放棄」的想法，也不會因為戰績或排名就鬆懈，就把每場比賽打好，盡可能取得勝利，每場勝利都很振奮，「1天1天打，不要去想這週、這個系列賽，那個目標太大也太遠了，今天for今天就好。」

林泓育敲出再見安打，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

林泓育敲出再見安打，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

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