桌球》桌協完成改選 林建民成為首位選手出身的理事長

選手出身的林建民（中）當選桌協理事長。（本報資料照）

〔記者許明禮／台北報導〕桌球協會昨天完成第14屆理、監事改選，61歲的林建民獲得出席理事的一致支持，當選新任理事長，也是桌協歷屆第一位選手出身的理事長。副理事長則由楊正雄、陳信諺、王李德隆和林國勳擔任。

林建民在第一階段理事選舉就獲得91%選票，隨後由35位理事從11名常務理事中選出理事長，林建民也獲得在場24位理事的全力支持，毫無懸念當選理事長。桌協第12屆理事長、現任全國體總副會長林茂榮，也專程前來投票，並表達對林建民的支持與祝福。

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林建民從士林國中、竹南中興商工都是桌球校隊，多次參加區中運，後來升上台中省立體專（現台灣體育大學），也曾加入建國啤酒廠桌球隊成為甲組球員，並曾任麗山國中桌球隊教練。

林建民在退伍後棄拍從商，並靠著運動員的一腔熱血，毛遂自薦獲得德國知名桌球品牌DONIC老闆的青睞，取得台灣代理權。三十多年來，林建民除了經營桌球事業，也抱著回饋桌壇的心情，自掏腰包贊助不少國內優秀好手和基層球隊，從早期的莊智淵、周東昱、沈祺閔、李佳陞、楊恆韋、廖振珽，到最近準備和DONIC簽下國際約的亞運國手馮翊新、及連續2年獲得11歲國手排名第一的徐禾原。

此外，林建民和國外球星也有不錯的交情，2005年台北公開賽首度邀請瑞典傳奇球星華德納來台，2015、19年又兩度邀請華德納、皮爾森和德國名將費茲納來台灣舉行表演賽及簽名會，讓國內球迷大飽眼福。

桌協昨天完成第14屆理監事改選。（桌協提供）

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