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中職》樂天桃猿7：6氣走台鋼雄鷹 曾豪駒感謝選手沒有放棄

2026/05/31 22:05

樂天桃猿總教練曾豪駒（右）與主審交換意見。（記者陳志曲攝）樂天桃猿總教練曾豪駒（右）與主審交換意見。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕樂天桃猿昨與台鋼雄鷹整場拉鋸，互有領先、追平與落後，最終樂天靠老將林泓育擊出生涯第4支再見安打，以7：6氣走台鋼中止3連敗，總教練曾豪駒表示，只要贏球就是好結果，感謝選手都沒有放棄，也要感謝球迷，在球隊不順的時候還用力加油。

兩隊打完4局戰成3：3平手，5局上台鋼靠紀慶然安打建功以4 : 3再次超前，樂天5局下靠林泓育安打追平、陳佳樂高飛犧牲打拿回領先， 8局上台鋼攻勢再起，趁樂天自亂陣腳攻下2分又以6：5超前，9局下林詩翔上場關門卻於1出局後把壘包堆滿，林泓育於2出局2好0壞時一棒結束比賽。

曾豪駒指出，先發投手麥斯威尼的控球不是很理想，還是要去與打者對決，邱駿威中繼2.1局止住對方攻勢有發揮效果，8局上雖然因為失誤讓台鋼再次超前，危機卻從莊昕諺一開始的保送就造成，「投手調度其實是我的miss，沒有把最好的牛棚投手派上去。」

曾豪駒表示，身為學長的林泓育發揮領袖精神，在關鍵時刻跳出來幫助球隊，這場兩隊對好球帶都有抗議，是可以再進步的地方。至於8局上守備發生2次傳球失誤，主要是選手在1分差的狀態下都很緊繃，但愈是危機就愈要穩住節奏，好好地去抓1個出局數，尤其在不順的時候，應該可以再把細節做好。

林泓育敲出再見安打，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）林泓育敲出再見安打，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

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