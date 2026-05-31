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射箭聯賽》寒舍謝佩涓、魏均珩接連搶勝 力退彰化銀行衛冕軍

2026/05/31 22:25

魏均珩（右）與謝佩涓（左）連續拿下3點。（射箭協會提供）魏均珩（右）與謝佩涓（左）連續拿下3點。（射箭協會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2026第8年企業射箭聯賽在國立體育大學完成首週賽程，經歷週六開幕日3場和局，週日寒舍集團謝佩涓、魏均珩接連搶勝，順利以4：2擊敗強敵彰化銀行，衛冕軍首勝還得再等等。另外兩場新濠建設與協會青年隊3：3打平；新竹市愛山林4：2強壓新北凱撒。

寒舍開賽火力全開，女單謝佩涓6：0完封去年例行賽「不敗女王」邱意晴，魏均珩7：1輕取東京奧運男團銀牌夥伴鄧宇成，緊接著兩位寒舍戰將混雙又聯手以5：1擊敗李彩綺／羅正偉，不到40分鐘「速刷」3連勝。

彰銀第四點複合弓混雙討回顏面，萊茵魯爾世大運組合陳思妤／吳子瑋以151：150險勝王律勻／高誠恩，隨後反曲弓女團邱意晴／李彩綺／邱丞婕也順利獲勝，總比分追到2：3；不過寒舍男團蘇于洋／劉泰言／張譯中以5：1穩住陣腳，也撲滅對手反撲氣燄。

「謝佩涓表現真的很好，我覺得這2勝可以給她更多信心。」帶領全隊向前衝的老大哥魏均珩賽後說，團隊有不少新血加入，目前還在磨合，「多嘗試不同組合，讓教練觀察跟調度，好成績得歸功每位隊友。」擊敗好兄弟後，魏均珩摟著鄧宇成肩膀聊天，「互相鼓勵一下，我跟他說『鄧爺，承讓了』，他也給我打氣，大家都很努力啦。」

結束開幕週，寒舍集團與新竹市愛山林都挾總積分7分暫居領先，新濠建設、協會青年隊6分，新北凱撒、衛冕軍彰銀5分。

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