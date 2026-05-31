籃球》角逐籃協理事長失利！童子瑋：祝辜公怡團結各方領導台灣籃球向前走

基隆市議長童子瑋參選中華籃協理事長失利，今晚在臉書發表感言。（資料照）

〔記者俞肇福／基隆報導〕中華民國籃球協會今天（31日）改選理事長，共有辜公怡、童子瑋、張清雲3人競逐，選舉結果由辜公怡勝出。失利的民進黨籍基隆市議長童子瑋今晚在臉書貼文指出，選舉有輸贏，但台灣籃球不會因為選舉而分裂，接下來，「我們會把競爭放下，扛起共同的責任。」中華民國籃球協會（簡稱籃協）今天召開會員大會，並改選理事長。選舉結果揭曉，最後辜公怡以475票勝出，童子瑋374票居次，張清雲獲得3票。

童子瑋在臉書發表感言，選舉結果不如預期，但他還是要先恭喜辜公怡，祝福新的團隊能夠團結各方，帶領台灣籃球繼續往前走。他也要感謝所有會員代表做出的選擇，選舉有輸贏，但台灣籃球不會因為選舉而分裂。

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童子瑋表示，出來參選籃協理事長，並不在他原先的人生規畫。因為這段時間，有很多籃壇前輩、球星、教練、行政團隊、球團朋友來找他，希望他能夠出來承擔整合爭取資源、整合大家的責任。雖然沒有走到最後，但他仍然很感謝有這段旅程，讓他有機會能夠更深刻的認識台灣籃球。

對很多人來說他不是傳統籃球圈出身的人，但其實他一直都很喜歡籃球，也一直都在為籃球努力。只是因為他在基隆，很多事情沒有那麼多曝光，也不一定會被大家看見。參選這段時間，他很高興過去在地方所累積的努力，能夠被大家看見。他是真的喜歡籃球，也真心希望台灣籃球可以被更多人看見。

童子瑋表示，選舉結束了，但未來只要台灣籃球需要資源、需要協調、需要中央政府、地方政府、企業界、學校、球團與基層夥伴一起合作，他都會繼續盡一分力量。籃球這麼好的運動，不應該只有愛好者感動，而是要讓整個台灣都看見台籃、支持台籃、參與台籃。

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