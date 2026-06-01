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足球》會稽女足無懼強敵 汗水與熱血踢出永不放棄的青春足球夢

2026/06/01 07:04

Koen Louwerier（左）率領MFA U15 Red隊以4：2擊敗新北航源-紅隊搶下首勝。（安聯人壽提供）Koen Louwerier（左）率領MFA U15 Red隊以4：2擊敗新北航源-紅隊搶下首勝。（安聯人壽提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕「在2026安聯小小世界盃的賽場上，我們迎來了一場硬仗」。會稽國中女足隊的教練張綵綠説，「今天在面對實力強勁的男足隊伍Dreamers. FC時，最終雖然以0比6落敗，但這場比賽對我們而言，絕非終點，而是成長道路上最寶貴的養分。看著這群女孩在場上無畏無懼地奔跑、拼搶，身為教練的我，心中除了感動，更多的是無比的驕傲。」

會稽國中-女球隊的組成相當特別，主要班底來自體育班，同時也加入了幾位對足球充滿熱情的普通班學生。由於有幾位主力球員因為需要補習而無法到場，會稽國中-女的陣容並非處於最完整的狀態，加上對手全部由男生組成的隊伍，在身體對抗的激烈程度及體能強度上，呈現出先天上的明顯落差，這群女將們面臨這些挑戰與劣勢，依然展現出堅韌的拼搏精神，沒有人輕言放棄。

背號12號的在賽後表示，「雖然今天未能拿下勝利，但我心裡並不氣餒。能夠在場上與隊友們並肩作戰、為同一個目標盡情流汗，那種團隊凝聚在一起的感覺，真的非常開心！」

許茹媗是從國小五年級開始的。那時候偶然看到同學們在操場上踢球，覺得這項運動看起來超級有趣，沒想到親自嘗試後便深深著迷，家人也都非常支持她追逐這份在綠茵場上奔馳的夢想。平常也有在踢八人制，但她其實更喜歡五人制比賽，因為每個人觸球與發揮的時間變得更長，也能讓她培養出全神貫注的態度。

安聯人壽小小世界盃足球賽是由台灣安聯人壽冠名贊助、並由中華民國迷你足球協會所主辦，安聯人壽總經理羅偉睿（Jan-Joris Louwerier）的小孩今年也有參賽，身著55號球衣的 Koen Louwerier在U15組中代表MFA U15 Red初賽；另一位Sem Louwerier則是加入MFA U14 Red陣容。

總經理羅偉睿說，「看著場上這群年輕孩子們對足球的純粹熱愛，也深深觸動了我這個資深足球迷的靈魂。隨著2026世界盃足球賽即將開打，私底下的我早就已經熱血沸騰了！」

聊到心目中的奪冠熱門，他絕對毫無懸念地大聲高喊：「今年橘色軍團（荷蘭隊）一定會拿下歷史首座冠軍！」

雖然黑馬日本隊的實力不容小覷，但他最愛的依然是荷蘭隊，尤其是陣中核心法蘭基·德容（Frenkie de Jong），總經理羅偉睿可是他的超級大粉絲！

不過因為時差關係，小組賽階段他可能無法場場熬夜，但到了後半段的關鍵決賽，他堅定的表示絕對會死守電視機。有趣的是，如果荷蘭隊不幸碰上老婆大人的本命韓國隊，「我們在看球時肯定會對著螢幕互相大吼、激烈較勁！不過球賽一結束我們就會秒和好，絕對不會把球場戰火延燒到家庭生活裡。」他笑著說。

除了跟老婆熱鬧看球，總經理羅偉睿和孩子們日常更是滿口足球經。他說早上大孩子們剛踢完球，一上車就開始劈哩啪啦地熱烈討論戰術和表現。足球對他來說，不僅是充滿激情的體育競技，更是他們全家人分享歡樂、凝聚感情的最棒秘訣！

台灣安聯人壽現任總經理羅偉睿（Jan-Joris Louwerier）現身球場為小兒子Sem Louwerier（左）加油。（安聯人壽提供）台灣安聯人壽現任總經理羅偉睿（Jan-Joris Louwerier）現身球場為小兒子Sem Louwerier（左）加油。（安聯人壽提供）

會稽國中-女陣中主力12號的許茹媗（右）。（安聯人壽提供）會稽國中-女陣中主力12號的許茹媗（右）。（安聯人壽提供）

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