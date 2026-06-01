世足48強巡禮》梅西世界盃最後一舞？阿根廷挑戰衛冕

梅西。（資料照，路透）

阿根廷

參賽次數： 19

次奪冠次數： 3 次（1978 年、1986 年、2022 年）

上屆戰績： 冠軍

晉級方式： 南美洲區資格賽中以積分第1直闖會內賽。

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總教練： 斯卡洛尼（Lionel Scaloni）

主力球星： 梅西（Lionel Messi）

球隊介紹：

衛冕軍阿根廷本屆被編入J組，同組對手包括阿爾及利亞、奧地利以及約旦。同樣由隊長梅西（Lionel Messi）領軍，38歲的他將第6度踏上世界盃征途，能帶隊走到多遠依舊是焦點。

這支世界頂級勁旅在總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）的帶領下，展現出極具凝聚力的球風。這次陣容以歐洲五大聯賽主力和上屆17名奪冠班底為主，整體戰術強調成熟的中場控制力與禁區終結效率，攻防轉換極為高效率。

梅西預計還是前場進攻核心，搭配國際米蘭主力中場馬丁尼茲（Lautaro Martínez）與馬德里競技全能前鋒阿瓦雷茲（Julián Álvarez），鋒線具備極強的禁區衝擊力與變速能力。

中場由德保羅（Rodrigo De Paul）提供跑動與大範圍防守跑位，加上E.費南德茲（Enzo Fernández）與阿利斯特（Alexis Mac Allister），展現頂尖的傳控與球權調度能力。後防則由羅米洛（Cristian Romero）和老將奧塔門迪（Nicolás Otamendi）撐起，本次目標非常明確，將全力衝擊隊史第4座大力神盃，挑戰2連霸偉業。

阿根廷球員名單：

門將：馬丁尼茲（Emiliano Martínez）、魯利（Gerónimo Rulli）、穆索（Juan Musso）

後衛：羅米洛（Cristian Romero）、奧塔門迪（Nicolás Otamendi）、馬丁尼茲（Lisandro Martínez） 、莫利納（Nahuel Molina）、蒙提爾（Gonzalo Montiel）、塔格利亞菲可（Nicolás Tagliafico）、巴勒迪（Leonardo Balerdi）、梅迪納（Facundo Medina ）

中場：德保羅（Rodrigo De Paul）、阿利斯特（Alexis Mac Allister）、E.費南德茲（Enzo Fernández）、帕拉西奧斯（Exequiel Palacios）、塞爾索（Giovani Lo Celso）、費南德茲（Ezequiel Fernández）、阿庫尼亞（Marcos Acuña）

前鋒：梅西（Lionel Messi）、阿瓦雷茲（Julián Álvarez）、馬丁尼茲（Lautaro Martinez ）、岡薩雷斯（Nicolás González） 、阿爾瑪達（Thiago Almada）、西蒙尼（Giuliano Simeone ）、帕斯（Nico Paz ）、羅培茲（José Manuel López）

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