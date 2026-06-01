MLB》愛山本打線！山本由伸10K好投摘第5勝 大谷翔平敲雙安

山本由伸。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本強投山本由伸今天先發交出5.1局無失分好投，狂賞10次三振創本季新高，日本巨星大谷翔平貢獻雙安，道奇全場敲出13支安打包含3轟，最終道奇在主場以9比1擊敗費城人，山本由伸收到本季第5勝。

山本由伸首局讓對手3上3下、送出2次三振。第2局山本先投出保送，但費城跑者馬許（Brandon Marsh）盜二壘失敗，遭道奇捕手拉辛（Dalton Rushing）阻殺出局，山本連續解決2人，上演另類3上3下。

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第3局山本由伸對費城明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）丟觸身球，他連續解決3人解危。山本由伸第4局先後被敲2安，讓對手攻占一、二壘，接著讓史多特（Bryson Stott）擊出飛球出局，化解失分危機。

第5局山本由伸先被敲2安，1出局讓對手攻占二、三壘。山本連續三振費城重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）、明星游擊手透納（Trea Turner），再度解危。第6局山本由伸先投出保送，他三振馬許後，用球數達到104球，因此被換下場，接替投球的克萊茵（Will Klein）一上來先丟保送，他連續抓到2個出局數解危。

大谷翔平。（美聯社）

道奇打線第2局靠弗里蘭（Alex Freeland）的二壘安打先拿1分，第3局塔克（Kyle Tucker ）敲出適時安打再追加1分。4局下道奇大物沃德（Ryan Ward）擊出陽春砲，這是他大聯盟生涯首轟，接著弗里蘭也敲出陽春砲，單局拿到2分。

第5局寇爾（Alex Call）代打敲出帶有2分打點的安打，6局下佛里曼（Freddie Freeman）敲出高飛犧牲打拿1分。道奇球星馬恩西（Max Muncy）7局下轟出陽春砲，本季第14轟出爐。佛里曼在8局下敲出高飛犧牲打再拿1分。費城打線直到第9局才靠史多特的陽春砲拿到1分，最終道奇收下勝利。

總計山本由伸主投5.1局用104球，沒有失分，被敲4安，賞10次三振，投出2次保送、1次觸身球，收本季第5勝，賽後防禦率為2.86，此戰最快投到98.2英里（約158公里）。

大谷翔平全場5打數敲2安，吞1次三振，這是「打者翔平」連4場敲安，賽後打擊率為0.280，整體攻擊指數（OPS）為0.895。

費城人先發投手培因特（Andrew Painter）僅投3.1局失4分，吞本季第6敗，賽後防禦率為5.74。

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