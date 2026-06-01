MLB》台美混血好手「費仔」單場吞3K 守護者拜比先發13場1勝難求

費爾柴德。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕效力守護者隊的台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），今天擔任先發第7棒中外野手，費爾柴德全場3打數都吞三振。守護者最後在主場以4比9敗給紅襪，不過守護者目前仍以34勝27敗居美聯中區龍頭。

紅襪球星杜蘭（Jarren Duran）首局擊出陽春砲先馳得點，2局下守護者無人出局攻占滿壘，費爾柴德面對紅襪左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez），他面對一顆76.9英里的曲球揮空吞三振。下一棒的守護者捕手黑吉斯（Austin Hedges）擊出帶有2分打點的關鍵安打超前比數。

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費爾柴德第4局再度對決蘇亞雷斯纏鬥6球，最後面對一顆77.2英里的曲球揮空吞三振。紅襪打線5局上靠高飛犧牲打、以及阿布瑞尤（Wilyer Abreu）適時安打，單局拿2分超前比數。

守護者5局下靠當家球星拉米瑞茲（José Ramírez）、德勞特（Chase DeLauter）關鍵安拿到2分，再度以4比3要回領先。費爾柴德該半局再對決蘇亞雷斯，球數來到2好3壞滿球數時，對方丟一顆76英里的外角曲球判定好球，費爾柴德提出好壞球挑戰，最後仍維持好球判決，讓費爾柴德吞下三振。

守護者先發投手拜比。（路透）

紅襪打線第7局灌進6分大局，包含日籍好手吉田正尚帶有2分打點的超前安打，工具人凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）適時安打、杜賓（Caleb Durbin）擊出帶有2分打點的關鍵三壘安打。最終守護者吞下2連敗。

總計費爾柴德全場3打數都吞三振，本季共5打數沒有敲安，今年大聯盟首安尚未開張。費爾柴德在第8局就被換下場。

守護者先發投手拜比（Tanner Bibee）今天交出6局失3分的優質先發、賽後防禦率為4.57，但自家牛棚失守，讓他本季先發13場卻是1勝難求。《美聯社》報導，根據「Sportradar」統計，拜比成為自1901年以來，第4位在6月1日（美國時間）前至少先發12場、卻仍未拿下任何勝投的開幕戰先發投手。

蘇亞雷斯主投5局失4分，送出本季新高的10次三振，無關勝敗。莫蘭（Jovani Morán）1.1局無失分收本季首勝。紅襪隊拿到2連勝，目前以25勝33敗居美聯東區墊底。此外，吉田正尚單場2安2打點，賽後打擊率為0.259，整體攻擊指數（OPS）為0.706。

Ranger Suarez allowed 8 H and 4 ER, but has a season-high 10 K today.



Moran on for the 6th.#DirtyWater pic.twitter.com/TPmZKfz5xr — Red Seat Podcast （@RedSeatPodcast） May 31, 2026

吉田正尚。（美聯社）

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