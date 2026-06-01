自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》台美混血好手「費仔」單場吞3K 守護者拜比先發13場1勝難求

2026/06/01 08:41

費爾柴德。（資料照，法新社）費爾柴德。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕效力守護者隊的台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），今天擔任先發第7棒中外野手，費爾柴德全場3打數都吞三振。守護者最後在主場以4比9敗給紅襪，不過守護者目前仍以34勝27敗居美聯中區龍頭。

紅襪球星杜蘭（Jarren Duran）首局擊出陽春砲先馳得點，2局下守護者無人出局攻占滿壘，費爾柴德面對紅襪左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez），他面對一顆76.9英里的曲球揮空吞三振。下一棒的守護者捕手黑吉斯（Austin Hedges）擊出帶有2分打點的關鍵安打超前比數。

費爾柴德第4局再度對決蘇亞雷斯纏鬥6球，最後面對一顆77.2英里的曲球揮空吞三振。紅襪打線5局上靠高飛犧牲打、以及阿布瑞尤（Wilyer Abreu）適時安打，單局拿2分超前比數。

守護者5局下靠當家球星拉米瑞茲（José Ramírez）、德勞特（Chase DeLauter）關鍵安拿到2分，再度以4比3要回領先。費爾柴德該半局再對決蘇亞雷斯，球數來到2好3壞滿球數時，對方丟一顆76英里的外角曲球判定好球，費爾柴德提出好壞球挑戰，最後仍維持好球判決，讓費爾柴德吞下三振。

守護者先發投手拜比。（路透）守護者先發投手拜比。（路透）

紅襪打線第7局灌進6分大局，包含日籍好手吉田正尚帶有2分打點的超前安打，工具人凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）適時安打、杜賓（Caleb Durbin）擊出帶有2分打點的關鍵三壘安打。最終守護者吞下2連敗。

總計費爾柴德全場3打數都吞三振，本季共5打數沒有敲安，今年大聯盟首安尚未開張。費爾柴德在第8局就被換下場。

守護者先發投手拜比（Tanner Bibee）今天交出6局失3分的優質先發、賽後防禦率為4.57，但自家牛棚失守，讓他本季先發13場卻是1勝難求。《美聯社》報導，根據「Sportradar」統計，拜比成為自1901年以來，第4位在6月1日（美國時間）前至少先發12場、卻仍未拿下任何勝投的開幕戰先發投手。

蘇亞雷斯主投5局失4分，送出本季新高的10次三振，無關勝敗。莫蘭（Jovani Morán）1.1局無失分收本季首勝。紅襪隊拿到2連勝，目前以25勝33敗居美聯東區墊底。此外，吉田正尚單場2安2打點，賽後打擊率為0.259，整體攻擊指數（OPS）為0.706。

吉田正尚。（美聯社）吉田正尚。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中