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MLB》洋基單局猛灌13分、創罕見紀錄 牛棚掉5分仍擊敗運動家

2026/06/01 10:04

萊斯。（法新社）萊斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基27歲好手萊斯（Ben Rice）今天單場2安4打點，條紋軍在第3局猛灌13分，這是洋基隊史近21年來單局最高得分紀錄。最後洋基以13比8擊敗運動家。洋基仍以36勝23敗居美聯東區第二。

洋基先發投手沃倫（Will Warren）首局失掉3分，包含洋基中外野手葛里遜（Trent Grisham）發生守備失誤掉分。

第3局洋基打線大爆發，前12名打者都上壘，包含8安、4次保送，直到38歲老將高德施密特（Paul Goldschmidt）吞三振後，才形成第一個出局數，但洋基已經攻下10分。洋基單局共18打者上場，共敲出11安、獲得4次保送，猛灌13分，一個半局就打了超過42分鐘。

洋基官網報導，根據「Elias Sports Bureau」的資料，洋基第3局在第一個出局數前拿到10分，追平自1961年擴編年代（Expansion Era）以來，球隊在單局出現第一個出局數前所攻下的第二多分紀錄。

洋基隊前一次單局攻下13分是在2005年對上光芒的時候，該年兩度達成這項壯舉。洋基隊史單局最高得分為14分，發生在1920年7月6日（美國時間）對陣華盛頓參議員的比賽。

此戰洋基全隊有11安，萊斯2安4打點，舒曼（Max Schuemann）、葛里遜各有2安1打點。MVP球星「法官」賈吉（Aaron Judge）全場1安1打點、吞2次三振，賽後打擊率為0.248，整體攻擊指數（OPS）為0.908。

沃倫主投6局失3分皆非自責，收本季第7勝。不過，洋基左投希爾（Tim Hill）1局失4分，克魯茲（Fernando Cruz）1局失1分，終結者貝納（David Bednar）1局無失分守住勝利。

運動家先發投手羅培茲（Jacob Lopez）2局失7分，吞本季第4敗。運動家全場也出現12支安打，明星捕手海姆（Jonah Heim）有一發三分砲。

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