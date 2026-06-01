MLB》「除了看棒球，人們有其他事可做...」 哈波談大聯盟封館危機

哈波。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟球團老闆方近期向球員們提出下一份勞資協議（CBA），包含「硬性薪資上限」方案，遭到大聯盟球員工會強烈反對，有可能導致封館危機。費城人33歲球星哈波（Bryce Harper）今天受訪坦言，「我們來自不同的立場，但雙方都必須明白，現在這項運動正處於非常有利的發展階段，我們不能失去這股動能。」

大聯盟前一次提出薪資上限時，導致1994年的世界大賽遭到取消。若大聯盟勞資雙方無法在現行勞資協議於12月1日（美國時間）到期前談妥新協議，資方很可能會對球員實施封館。一旦發生封館，球員將無法與球隊接觸，涉及球員的聯盟業務，例如交易與自由球員簽約，也都將全面暫停。

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《ESPN》報導，哈波指出，「球員不能失去這股動能，老闆們也不能失去這股動能。所以不管他們提出什麼方案、我們提出什麼方案，雙方都必須在事情演變到那一步之前達成協議，因為現在人們還有很多其他事情可以做。這已經不像1994年那樣，大家沒什麼別的事可做。現在可不是那種『喔，有棒球比賽可看』。不，除了看棒球之外，人們還有很多事情可以做。」

哈波認為，大聯盟近年成長的重要原因之一就是洛杉磯道奇隊，「我們的比賽能夠朝著正確方向發展、處於如此好的位置，很大程度上就是因為道奇隊。當然他們賺很多錢，也有能力簽下自由球員，但道奇並不只是做這些事。他們選秀做得很好，小聯盟養成球員方面也做得非常出色，其他球隊未必做得到這些。你可以花全世界所有的錢，但如果你有一個很糟糕的農場系統，也培養不出能升上大聯盟的球員。」

許多球員與經紀人普遍認為，大聯盟推動薪資上限的真正目的，幾乎完全是為了提升球隊的市場價值。

目前的勞資協議將在6個月後到期，外界普遍認為球團老闆方很可能再次祭出封館手段。至於封館會持續多久，目前仍是未知數。

哈波坦言，「這只是第一份提案而已，我不想缺席比賽，我想沒有人希望錯過比賽。我的職業生涯也逐漸進入後期了。就我個人而言，我非常希望能盡快把這件事談妥，因為我真的不想走到那一步。」

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