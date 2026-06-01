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MiLB》讓他升！林維恩7局好投摘勝、防禦率不到2 柯敬賢敲再見安打

2026/06/01 10:48

林維恩。（資料照，記者陳志曲攝）林維恩。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕效力運動家2A的台灣左投林維恩今天主投7局失1分，拿到本季第3勝。而效力紅襪3A的台灣好手鄭宗哲，單場貢獻1安。效力道奇1A的台灣19歲新星柯敬賢擊出再見安打。

林維恩今天先發面對響尾蛇2A，開賽先投出觸身球後被盜上二壘，林維恩連續解決2人，卻在2出局後被擊出適時安打失掉1分，這時對手再發動盜壘卻失敗出局。林維恩第2局在2出局後連續被敲2安，讓對手攻占一、二壘，林維恩送出關鍵三振，化解失分危機。

第3局至第5局林維恩連續解決9名打者，第6局林維恩因自家人發生守備失誤讓對手上壘，1出局後被擊出安打，讓對手攻占一、二壘。林維恩連續抓2個出局數，再度化解危機。林維恩第7局上演3上3下，完成投球工作。運動家2A最後以2比1獲勝。

總計林維恩先發7局用88球，其中有60顆好球，被敲4安，失掉1分，賞2次三振，丟1次觸身球，收下本季2A第3勝，賽後防禦率降至1.93。

紅襪3A今天碰上洋基3A，鄭宗哲首打席吞三振，第5局擊出一壘安打。鄭宗哲第8局選到保送，但他盜二壘失敗遭阻殺出局。紅襪3A終場以0比1輸球。

鄭宗哲全場2打數1安，連續2場出現安打，三振、保送各1次，賽後打擊率為0.237，整體攻擊指數（OPS）為0.757。

效力小熊3A的台美混血重砲「龍仔」強納森・龍（Jonathon Long），今天全場3支0、選到1次保送，賽後打擊率為0.263，OPS為0.86。小熊3A最後以1比8敗給海盜3A。

道奇1A與響尾蛇1A之戰，道奇1A在9下灌進6分，包含柯敬賢擊出一、二壘的穿越再見安打，幫助球隊以9比8逆轉贏球。柯敬賢全場5打數1安1打點，三振、保送各1次，賽後打擊率為0.274，OPS為0.882。

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