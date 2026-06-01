法網》巴西小子再爆冷！豐塞卡淘汰2屆亞軍魯德首闖8強

豐塞卡。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026年法國網球公開賽再爆冷門！豐塞卡（Joao Fonseca）挾著5盤大逆轉塞爾維亞傳奇老將喬科維奇（Novak Djokovic）的銳氣，又以7：5、7：6（10：8）、5：7、6：2力退兩屆亞軍的挪威一哥魯德（Casper Ruud），19歲巴西小子職業生涯首闖大滿貫男單8強。

「比賽很艱難，Casper在這裡打得很好。他已經兩度躋身決賽，經驗非常豐富，知道如何在這座絕佳球場上發揮。」豐塞卡延續力挫大滿貫24冠喬科維奇的膽識與信心，面對擅長紅土作戰的魯德強勢出擊，正手進攻和底線防守在羅蘭加洛斯發揮淋漓盡致，激戰3小時55分鐘出線，「剛開始非常辛苦，但我第1盤和第2盤的關鍵時刻發揮得不錯，為此我感到非常高興。」

請繼續往下閱讀...

曾3度法網奪冠的巴西名將庫爾滕（Gustavo Kuerten），此役就在場邊觀戰，讓同胞後輩豐塞卡備受鼓舞，「他是我們這項運動和整個國家的偶像，以謙遜品格和良好職業素養而聞名。我第一次來到這裡打青少年比賽，他也在現場。如今很高興能在他面前戰勝這樣強勁的對手，我感到非常榮幸。」

去年法網首秀第3輪止步的豐塞卡，如今不斷突破挺進8強，將與捷克20歲新星門希克（Jakub Mensik）展開「青春對決」，過往對戰豐塞卡1勝0負領先，即2024年ATP新生代總決賽擊敗門希克，最終勇奪冠軍。

豐塞卡（右起）與魯德。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法