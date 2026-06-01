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MLB》太鬼神！5月38.1局「只失1分」、 釀酒人火球新星8K無失分超優質

2026/06/01 09:27

米蕭羅斯基今天主投7局無失分，並送出8次三振，再度延續今年超鬼神的成績。（美聯社）米蕭羅斯基今天主投7局無失分，並送出8次三振，再度延續今年超鬼神的成績。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人火球新星米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）今天先發出戰太空人，繳出7局無失分並投出8次三振的超優質表現，助隊以2：0奪勝。

米蕭羅斯基面對前6名打者通通解決投出好的開始，雖然在3局下半被敲出2支安打，還對阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）投出觸身球形成滿壘，但最後仍化解危機1分未失。

4局下，佩瑞德茲（Isaac Paredes）也從米蕭羅斯基手中擊出長打，但這位火球男找回強大壓制力，送出11上11下讓太空人毫無攻勢，最後兩局交棒給尤里貝（Abner Uribe）與梅吉爾（Trevor Megill）守城，最終關門成功讓他拿下個人本季第6勝。

米蕭羅斯基今天用了88球完成7局，其中54球為好球，僅被敲出3支安打沒有失分，送出8次三振且沒有任何保送，直球均速上看100.5英里（約161.7公里），極速更是來到103.1英里（約165.9公里），讓防禦率與每局被上壘率再往下探至1.65與0.79。

年僅24歲的米蕭羅斯基，在大聯盟生涯第2年就帶給許多球迷驚奇，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，包括季後賽在內，米蕭羅斯基是自2008年啟用投球追蹤系统（Pitch-tracking）後，生涯以先發投手身分用超過101英里的火球投出最多三振的選手。

除此之外，米蕭羅斯基在美國時間5月份的6場先發出賽，總計38.1局的投球只失掉1分，並狂飆多達57次三振，戰績是相當完美的5勝0敗，藍斯也指出，自1900年後，有投手在單月至少30局的投球中僅失最多1分的情況只出現了20次，米蕭羅斯基與5月39局投球無失分的費城人王牌左投桑契斯（Cristopher Sánchez）就包含在其中。

撇除釀酒人新星投出令人驚嘆的成績之外，今天太空人也推派日本強投今井達也掛帥先發，他主投6局僅失2分送5K完成優質先發內容，但打線完全遭到壓制，使得他只能吞下本季第3敗。

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