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MLB》嘿Siri幫我沒收滿貫砲 天使外野超美技擋下光芒大局

2026/06/01 09:10

希瑞沒收滿貫砲。（法新社）希瑞沒收滿貫砲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使今天客場與光芒進行3連戰最終戰，此戰派出火球男查諾維奇（Jack Kochanowicz）先發，不過只投2.1局就掉3分退場，終場2比5輸掉比賽，不過比賽中左外野手希瑞（Jose Siri）上演美技，沒收了一發滿貫全壘打留下亮點。

查諾維奇今天表現不佳，首局就被轟出陽春砲，接著3局下又遇到亂流，保送擠壘加安打又掉2分，留下滿壘局面給法里斯（Mitch Farris）接手，法里斯上場後先三振杜西亞（Hunter Feduccia），2出局滿壘面對下一棒沃爾斯（Taylor Walls）。

沃爾斯第一球就咬中偏高的四縫線速球，將球掃出左外野大牆，眼看就要形成滿貫全壘打，天使左外野手希瑞跳起，在牆外接殺了全壘打結束這半局，讓單局失分控制在2分。

希瑞美技被大聯盟官方轉發，有趣的是，剛好牆後放的是自助餐，官方還特別註解希瑞「不只救了4分，更重要的是救了這些自助餐」。

天使投手群今天共出現9次保送，成為輸球關鍵之一，今天輸球後，系列賽3戰僅取得1勝，目前戰績23勝37敗，持續在美聯西區墊底。

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