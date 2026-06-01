MLB》太空人台灣強投鄧愷威下次先發時間出爐 對決海盜火球男瓊斯

鄧愷威。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟官網顯示，太空人台灣好手鄧愷威下一場先發時間，將是在當地時間4日（台灣時間5日）於主場對決海盜，鄧愷威要挑戰本季第4勝，對決海盜24歲火球男瓊斯（Jared Jones）。

太空人隊今天以0比2敗給釀酒人，明天休兵1天後將迎接9連戰，本月2日（台灣時間3日）起先在主場大金球場與海盜隊展開3連戰。鄧愷威將在3連戰最後一場、也就是台灣時間5日上午8點10分對決海盜隊。

請繼續往下閱讀...

鄧愷威前一場先發面對釀酒人，交出5局失3分的表現無關勝敗。鄧愷威本季出賽18場有5場先發，拿到3勝3敗、防禦率2.57，另有3次中繼成功，共投42局賞43次三振，丟19次保送、2次觸身球，被打擊率0.185，每局被上壘率（WHIP）為1.10。

海盜目前以32勝28敗居國聯中區第四。海盜陣中主力的打者，包含本季14轟的洛爾（Brandon Lowe）、本季13轟的海盜怪力男克魯茲（Oneil Cruz），以及明星外野手雷諾斯（Bryan Reynolds）、岡薩雷茲（Nick Gonzales）等好手。

瓊斯在2024年菜鳥賽季交出6勝8敗、防禦率4.14，去年因右手肘尺側副韌帶（UCL）撕裂傷動手術，整季報銷。

瓊斯今年在美國間5月29日重返大聯盟面對雙城，主投4.1局失5分無關勝敗，防禦率為10.38，最快丟到101.5英里（約163.3公里）。

海盜24歲火球男瓊斯。（資料照，路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法