世足48強巡禮》時隔12年重返世界舞台 象牙海岸打造強悍防線拚突破小組賽

象牙海岸。（資料照，法新社）

象牙海岸

參賽次數： 4次

奪冠次數： 0（最佳成績小組賽）

上屆戰績： 未參賽

晉級方式： 世界盃非洲區資格賽分組第一晉級

總教練： 法耶（Emerse Faé）

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主力球星：凱西（Franck Kessié）

球隊介紹：

有「非洲大象」之稱的象牙海岸，歷經12年等待後再次取得世界盃資格，這也是隊史第4度晉級，過去他們曾連續參加2006、2010與2014年世界盃，但三次都止步小組賽，儘管如此，他們仍被視為非洲最具競爭力的隊伍之一。

象牙海岸由總教練法耶執掌兵符，這位前國腳在2024年非洲國家盃期間臨危受命接手球隊，最終率領象牙海岸一路奪冠，締造近年非洲足壇最勵志的故事之一，也正式確立其主帥地位。

在2026世界盃資格賽中，象牙海岸以不敗戰績拿下分組第一，並在10場資格賽中保持零失球，成為非洲區防守最出色的球隊之一。中場核心福法納（Seko Fofana）進3球成為隊內資格賽最佳射手，而阿丁格拉（Simon Adingra）、哈勒（Sébastien Haller）、凱西（Franck Kessié）、桑加雷（Ibrahim Sangaré）等主力也都有進球貢獻。

象牙海岸擁有不少效力歐洲五大聯賽的球員，包括效力沙烏地聯賽的前鋒哈勒、前AC米蘭中場凱西（Franck Kessié）、諾丁漢森林後衛辛格（Wilfried Singo）、布萊頓邊鋒阿丁格拉以及水晶宮前鋒蓋桑德（Evann Guessand）等人，外媒分析，這是一支兼具速度、身體對抗與個人突破能力的隊伍，也是典型的非洲強權風格。

這支新世代象牙海岸隊已逐漸完成換血，加上2024年非洲國家盃冠軍帶來的信心加持，外媒看好「非洲大象」有機會在2026世界盃挑戰隊史首次晉級淘汰賽。

球隊名單：

門將：福法納（Yahia Fofana）、拉馮（Alban Lafont）、科內（Mohamed Koné）

後衛：科南（Ghislain Konan）、科蘇努（Odilon Kossounou）、辛格（Wilfried Singo）、恩迪卡（Evan Ndicka）、阿格巴杜（Emmanuel Agbadou）、杜埃（Guéla Doué）、迪奧曼德（Ousmane Diomande）、阿克帕（Clément Akpa）

中場：凱西（Franck Kessié）、塞里（Jean Michaël Seri）、桑加雷（Ibrahim Sangaré）、福法納（Seko Fofana）、烏萊（Christ Inao Oulaï）

、吉亞貢（Parfait Guiagon）

前鋒：佩佩（Nicolas Pépé）、迪亞基特（Oumar Diakité）、阿丁格拉（Simon Adingra）、蓋桑德（Evann Guessand）、迪亞洛（Amad Diallo）、迪奧曼德（Yan Diomande）、圖雷（Bazoumana Touré）、博尼（Yoan-Ange Bonny）、瓦希（Elye Wahi）

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