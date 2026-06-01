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MLB》強打索托滿貫砲奠定勝基！大都會3轟領銜橫掃馬林魚

2026/06/01 10:29

索托今天敲出滿貫全壘打。（法新社）索托今天敲出滿貫全壘打。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今天在主場迎戰馬林魚的大都會，團隊轟出3發全壘打，其中強打球星索托（Juan Soto）更是扛出一發滿貫砲，幫助球隊以10：1大分差擊潰對手，3連戰完成橫掃且拿下近期4連勝。

今天擔任大都會開路先鋒的首輪新秀班吉（Carson Benge），在1局下半相中馬林魚先發投手金恩（John King）的滑球，一棒扛出中外野大牆形成首局首打席全壘打，幫助球隊先馳得點。2局下輪到希米恩（Marcus Semien）重砲開轟，對上班德（Anthony Bender）敲出2分砲拉開領先優勢。

4局上馬林魚總算開啟攻勢，頭兩棒皆選到保送上壘後，凱西（Owen Caissie）擊出二壘安打總算追回1分，但下個半局大都會攻佔滿壘，托倫斯（Luis Torrens）擊出2分打點的安打也持續添分。

比賽一路來到6局下半，大都會開局前兩名打者都遭到馬林魚第5任投手懷特（Josh White）解決，但隨後投手控球瞬間出狀況，投了3次保送與1次觸身球讓大都會擠回1分，接著上場的索托鎖定85.7英里（約137.9公里）的滑球，大棒一揮掃出中右外野形成一發滿貫砲，讓球隊單局灌進5分，也奠定這場比賽的勝基。

今天大都會一共打出9支安打，索托、希米恩與托倫斯都是單場雙安且至少2分打點進帳，其中索托更是憑藉滿貫砲得到4分打點；投手部分，先發的麥克萊恩（Nolan McLean）5局5K失1分拿下本季第3勝，接著上場的皮特森（David Peterson）更是把最後4局吃完且沒有失分，拿下個人在大聯盟7年生涯的第1次救援成功。

大都會結束與馬林魚系列賽後，明天起要做客水手進行3連戰，而苦吞5連敗的馬林魚則是要前往華盛頓迎戰國民。

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