世足48強巡禮》「沙漠之狐」重返世界盃 馬赫雷斯率阿爾及利亞突圍

馬赫雷斯。（資料照，美聯社）

阿爾及利亞

參賽次數：5 次

奪冠次數：0 次

上屆戰績：資格賽出局（未晉級 2022 年卡達世界盃）

晉級方式：2026世界盃非洲區資格賽分組第1

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總教練：佩特科維奇（Vladimir Petkovic）

主力球星：馬赫雷斯（Riyad Mahrez）

球隊介紹：「沙漠之狐」阿爾及利亞為北非最具代表性的傳統足球勁旅。球風融合了北非球員細膩的腳下傳控技術，並兼具強悍的身體對抗性與極具侵略性的邊路快速反擊。

本屆世界盃阿爾及利亞和實力強勁的衛冕軍阿根廷、歐洲勁旅奧地利以及亞洲新星約旦同台競技。

阿爾及利亞曾兩度奪下非洲國家盃冠軍，2014年巴西世界盃歷史性闖入16 強，與最終冠軍德國隊血戰至延長賽才惜敗，踢出隊史最輝煌的一頁。經歷了缺席2022年世界盃的低潮後，阿爾及利亞這次資格賽強勢反彈，以分組第1重返世界盃舞台。

阿爾及利亞在主帥佩特科維奇（Vladimir Petkovic）帶領下，偏向主動進攻，擅長利用主力球星馬赫雷斯（Riyad Mahrez）在邊路的推進與組織，結合前場年輕球員的速度撕裂對手防線。不過，在高強度的世界盃賽場上，如何控制失球率以及提升反擊時的轉換效率，將是他們能否從小組賽突圍的關鍵。

本屆世界盃阿爾及利亞由傳奇隊長馬赫雷斯領銜，搭配陣中多名在歐洲頂級聯賽效力的年輕新星，整體陣容兼具老將的沉穩經驗與新秀的速度爆發力；另外值得關注的還有門將盧卡．席丹（Luca Zidane），他是法國傳奇球星席丹（Zinedine Zidane）的兒子。外界預估他們將與奧地利全力爭奪小組第2名的晉級資格。

阿爾及利亞球員名單：

門將：席丹 （Luca Zidane） 、馬斯蒂爾 （Melvin Mastil）、本波特（Oussama Benbot）、拉姆丹（Abdelatif Ramdane）

後衛：曼迪 （Aïssa Mandi）、努里 （Rayan Ait-Nouri） 、貝爾加里 （Rafik Belghali） 、貝萊德 （Zineddine Belaid）、圖加 （Mohamed Amine Tougai）、阿巴達 （Achref Abada）、哈賈姆（Jaouen Hadjam）、班瑟拜尼 （Ramy Bensebaini） 、切吉爾（Samir Chergui）

中場：班塔萊（Nabil Bentaleb）、布達維 （Hicham Boudaoui）、查伊比 （Farès Chaïbi） 、阿瓦 （Houssem Aouar）、瑪茲 （Ibrahim Maza）、蒂特拉維 （Yacine Titraoui） 、澤魯基（Ramiz Zerrouki）

前鋒：馬赫雷斯 （Riyad Mahrez） 、阿穆拉 （Mohamed Amoura） 、古伊里 （Amine Gouiri）、穆薩 （Anis Hadj Moussa）、布爾比納 （Adil Boulbina） 、葛傑米（Fares Ghedjemis）、班布阿里 （Nadhir Benbouali）

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