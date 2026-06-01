自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

U19籃球聯盟》林伯恩末節率隊奪冠 未來加入能仁挑戰HBL

2026/06/01 09:57

Mamba Select總教練陳建豪。（U19籃球聯盟提供）Mamba Select總教練陳建豪。（U19籃球聯盟提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕由「福康文教基金會」所主辦的U19籃球聯盟，31日在台北商業大學進行U15特優組的冠軍戰，由俱樂部奪冠大熱門 Mamba Select 迎戰校隊傳統勁旅新北市的新民國中，新民國中更是由前 SBL 裕隆隊球星張益銘所領軍，讓這場巔峰對決未演先轟動。

Mamba Select在上半場飽受對手新民國中區域帶包夾的嚴密防守，出現不少失誤，使得半場結束時以16：18落後，易籃再戰前Mamba Select主帥陳建豪要陣中前鋒主力林伯恩改打控球，果然以他183公分的身高持球後使對手的防守節奏大亂，同時在防守上也改以一二二變陣才拉出一波15：8的攻勢，雖然比賽尾聲雙方仍呈現出一個球權的拉鋸戰，最後在21號賴冠佑的關鍵進攻籃板才得以保存勝果。

賽後Mamba Select主帥陳建豪表示，「聽著終場哨音響起，漫天彩帶落下，看著場上這群孩子們興奮地相擁而泣，我身為教練，心中的感動實在難以言喻。對手新民國中的實力強勁，防守陣式更是相當難纏。」

回顧這場比賽的內容，奪冠的過程絕對稱不上輕鬆。陳建豪說，「比賽一開始，我們就遭遇了意想不到的亂流，幾位關鍵射手在場上不慎受傷，導致我們外線火力大幅削弱，甚至一度只剩下一個穩定的進攻點在苦撐。但即便在手感不佳、局勢不利的情況下，他們依然牢記我的叮嚀：在場上必須穩住脾氣，不要過度在意發生的失誤，專注於打好眼前的下一球。這種不輕言放棄的態度，正是我們能夠緊緊咬住比分的關鍵。」

陳建豪教練在策略佈局上，透過不斷的傳導來撕裂對手的防線。談到球員的表現，他也認為這份榮耀從來不是靠單一球星的爆發，而是建立在他們長達三年的化學效應上。作為一支俱樂部球隊，能夠擊敗由張益銘教練領軍的傳統強權新民國中，對Mamba Select來說意義非凡。

他更強調這座冠軍是球隊三年計畫中最美麗的果實。不僅拿下了這階段的第二冠，下週更準備挑戰鑽石組的賽事，朝著三連霸的終極目標邁進。最後，他也特別感謝所有在背後默默支持的家長們無私的出錢出力、一路相挺，才讓這群孩子有機會在場上盡情追逐籃球夢。

新民國中總教練張益銘也在賽後說，透過參與U19聯盟舉辦的系列賽事，讓他們球隊獲得了極大的收穫。聯盟提供了非常優質的硬體設備與場地，讓孩子們能在舒適的場館中比賽，並體驗不同階段的比賽氛圍。「這樣的賽事不僅幫助我們順利整合八年級與九年級的球員陣容，更讓這群熱愛籃球的孩子們能提早適應不同環境，增加寶貴的實戰經驗。這對他們未來的籃球發展，是無可取代的養分。」張益銘如此表示。

身為Mamba Select主力，林伯恩坦言這是一支原本沒有強烈「化學效應」的隊伍，因為陣中球員分別來自不同國中，平常難有機會聚在一起訓練，通常只在比賽時才能碰面。但他們克服了這項劣勢，憑藉多年實戰累積，逐漸建立起堅不可摧的團隊默契，最終贏得這座意義非凡的冠軍。

即將國中畢業的林伯恩也透露了未來的動向。他表示，因為在比賽中的亮眼表現，已經獲得高中籃球傳統名校「能仁家商」籃球隊教練的青睞，期盼能在強度更高的HBL舞台上，繼續延續他的籃球夢想。

Mamba Select在U15特優組冠軍賽中封王。（U19籃球聯盟提供）Mamba Select在U15特優組冠軍賽中封王。（U19籃球聯盟提供）

Mamba Select的林伯恩（右）在冠軍戰中被教練賦予重任改打控球。（U19籃球聯盟提供）Mamba Select的林伯恩（右）在冠軍戰中被教練賦予重任改打控球。（U19籃球聯盟提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中