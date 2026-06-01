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體育 2026世界盃足球賽 最新報導

世足》球員注意新規則避免重罰 衝突局面遮嘴說話恐吞紅牌

2026/06/01 10:07

本屆世界盃實施多項新規定，只要裁判認定不是友善對話，就可以給予該球員紅牌處分。（資料照，路透）本屆世界盃實施多項新規定，只要裁判認定不是友善對話，就可以給予該球員紅牌處分。（資料照，路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2026年美加墨世界盃在6月12日展開，國際足總（FIFA）將實施多項新規定，裁判都會嚴格執行，希望能減少拖延時間，加速比賽節奏。

這次針對世足的新規定包含，當任何球員因為不滿裁判判罰而離開比賽場地，裁判可以給予紅牌，此外，如果球員在衝突局面說話時以各種方式遮住嘴巴，只要裁判認定不是友善對話，就可以給予該球員紅牌處分，但當球員是在非衝突局面下說話，遮嘴的行為就能被允許，不會受到處罰。

為了加速比賽進行，裁判可以在球門球和丟界外球時給予5秒倒數手勢，如果倒數結束未能將界外球丟進場，將由對手發界外球，而若是沒有在5秒內發出球門球，裁判可判由對手發出角球。

除了傷病或安全問題等特殊情況之外，更換球員時，球員必須在10秒內離開比賽場地，此外，裁判若誤發第二張黃牌或紅牌，在發牌時球員身分辨識錯誤時，視覺輔助判決（VAR）可介入，也可以檢查被誤判的角球。

新規定旨在提升比賽的流暢度，卻不能保證比賽時間會縮短，但FIFA首席裁判長兼裁判委員會主席科林納（Pierluigi Collina）表示，「我們將繼續努力達成一項目標，盡可能消除對比賽節奏的干擾。」

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