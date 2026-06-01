MLB》山本由伸飆10K好投、未讓他吃完6局 道奇教頭說明原因

山本由伸。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本強投山本由伸今天主投5.1局無失分、賞本季新高的10次三振，幫助道奇以9比1擊敗費城人。對於沒有讓山本投完6局，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後指出，山本此戰的直球的控球其實不算太好，原本希望他能投滿六局，但不想讓他承擔過多的負擔。

山本由伸今天遭到費城打線不斷消耗球數，前5局投完已經用94球。第6局山本由伸續投，先丟出保送後，接著送出本場第10次三振，山本的用球數來到104球，羅伯斯選擇這時候換投，讓山本退場休息。

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總計山本由伸主投5.1局沒有失分，被敲4安，賞10次三振，投出2次保送、1次觸身球，收本季第5勝，賽後防禦率為2.86，此戰最快投到98.2英里（約158公里）。

對於在第6局把山本由伸換下場，羅伯斯表示，「他或許有辦法撐完第6局，但我只是覺得，這樣做要付出什麼代價？這些選手，真正頂尖的球員，即使狀況不是最好，依然知道如何解決大聯盟打者。畢竟在大多數情況下，你不可能每場先發都擁有最頂尖的狀態。」

山本由伸賽後受訪表示，「今天能夠持續投出很有威力的球。雖然細部控球方面有不少球沒有投到理想位置，但我能夠毫不猶豫地全力把球投進去，而那些球最後都能形成出局或讓打者打成界外球，我認為這點非常不錯。」

對於今天投出158公里的速球，山本由伸說，「兩天前牛棚練投時，球速就比自己感覺中的還快。最近一直有這種感覺，而今天也久違地感受到，球實際跑出來的速度比自己感覺中的更好。」

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